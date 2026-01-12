Накопление транспорта на въезд в Украину фиксируется в двух пунктах пропуска на границе, - ГПСУ
В двух пунктах пропуска на въезд в Украину зафиксировано скопление транспорта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Где есть очереди?
Как отмечается, по состоянию на 08:30 напротив пункта пропуска "Краковец" находится 100 автомобилей на въезд в Украину. Напротив пункта пропуска "Шегини" на въезд ожидает 110 автомобилей. В других пунктах пропуска заторов как на въезд, так и на выезд не наблюдается.
Также напротив пункта пропуска "Краковец" на въезд в Украину ожидает 8 автобусов, напротив пункта пропуска "Шегини" - 10 автобусов. На выезд из Украины скопления автобусов не зафиксировано.
"Призываем водителей учитывать погодные условия, заранее планировать маршрут, корректно рассчитывать время в пути и выбирать менее загруженные пункты пропуска", - добавили в ГПСУ.
Чем вызвано скопление транспорта на границе, пока не указывается.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что пограничники прогнозируют увеличение пассажиропотока через границу на 25% в преддверии праздников.
