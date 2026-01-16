17 керівників міських громад залишили посади через тиск прокуратури на самоврядування Херсонщини,- Асоціація міст України

Херсонщина втрачає міських голів: Асоціація міст України заявила про тиск

На Херсонщині загострюється управлінська криза. Щонайменше 17 керівників міських громад залишили посади на тлі системного тиску з боку органів прокуратури.

Про це заявив виконувач обов’язків голови Херсонського регіонального відділення Асоціації міст України, Новокаховський міський голова Володимир Коваленко, повідомляє АМУ, інформує Цензор.НЕТ.

17 керівників громад звільнилися

"Більшість громад очолюється військовими адміністраціями. Ситуація там складна. Сам голова ОВА Олександр Прокудін зазначав, що робота муніципалітетів фактично унеможливлюється. Я не можу назвати точну цифру звільнень. Ця інформація зі спілкування з нашою директоркою. Але з публічної інформації відомо щонайменше про 17 осіб", – зазначив Коваленко.

Ключові процеси зупиняються через тиск

Тиск прокуратури призводить до зупинки ключових процесів – надання допомоги населенню, будівництва укриттів, відновлення об’єктів інфраструктури. Саме ці напрями сьогодні є пріоритетними для прифронтових громад, однак реалізація проєктів блокується ще до фактичного початку робіт.

"Ніхто не виступає проти перевірок, якщо є порушення – це одна ситуація. Але все це відбувається на стадії проєктування або оголошення тендерів і кожне рішення одразу ставиться під сумнів, це блокує роботу.", – пояснює Коваленко.

На масовість звільнень і критичність ситуації також звернула увагу Асоціація міст України, заявивши про системний характер проблеми.

"З 24 лютого 2022 року громади стоять перед вибором: чекати змін законодавства від Парламенту і Уряду або захищати країну, рятувати мешканців громад. Все дії комунальних органів і підприємств, спрямовані на порятунок людей, реєструються кримінальні провадження, навіть всупереч статті 2 Закону України "Про прокуратуру"", – йдеться у позиції АМУ.

  • Про тиск органів прокуратури на місцеве самоврядування Правління Асоціації міст України звернулася до президента з відкритим листом.
  • В АМУ вважають, що необхідна чітка спільна позиція щодо важливості роботи органів місцевого самоврядування й недопустимості тиску на них.

Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України - наше все!
дЄрмак там рулить....
16.01.2026 19:10 Відповісти
Який дідько на кого тисне у тому "самоврядуванні" ? По 200 % премій щомісячно по тих "громадах" , а на звернення з цього приводу у прокуратурі відповідь стандартна - "це не наша справа , інтереси держави при цьому не порушені, розбирайтеся самі " . Дойшло до абсурду - у одній з громад нову двоповерхову школу із діючим підземним сховищем закривають , а у сусідньому селі при задрипаній восьмирічці колишній 60-х років минулого століття починають будувати за мільйони укриття . Те що дітей що в одну , що в іншу звозити потрібно з однаковими витратами нікого не хвилює - головне украсти чим побільше поки війна і виборів немає.
16.01.2026 19:31 Відповісти
Прокурворській наволочі мало хабарів. Тупориле скотське прокурорське кодло не заспокоїться, поки країну не угробить.
17.01.2026 07:54 Відповісти
Будьмо пильними! Зелена мерзота пре на вибори, щоб продовжити своє паразитування біля державного корита, дорозікрасти Україну і угробити Армію! Вони вже не "фільтрують базар", наобіцяють золоті гори, набрешуть... А нам не треба далеко ходити - подивіться на ціни, провірте рахунки за комунальні послуги, спробуйте заправити авто на АЗС. Ця зеленська пи.дота угробить Україну швидше за кацапські ракети і дрони.
17.01.2026 18:58 Відповісти
 
 