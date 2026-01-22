Суд РФ визнав, що крейсер "Москва" у 2022 році знищили українські ракети. Невдовзі новину видалили, - росЗМІ

крейсер Москва

2-й Західний окружний військовий суд у РФ майже через чотири роки після потоплення крейсера "Москва" вперше розкрив дані про ракетний удар України по ньому і загиблих моряків. Однак згодом текст офіційного повідомлення був оперативно видалений із сайту суду.

Про це повідомляє російське медіа "Медиазона", передає Цензор.НЕТ.

Заочний вирок для українця

Пресслужба російського суду оперативно видалила новину невдовзі після публікації, однак текст зберігся у "Медіазони".

Так, суд РФ заочно "засудив" до довічного ув’язнення командира 406-ї артилерійської бригади ВМС України Андрія Шубіна. За версією російського слідства, саме він віддав накази завдати ракетних ударів по:

  • ракетному крейсеру "Москва" (затоплений 14 квітня 2022 року в Чорному морі поблизу острова Зміїний);
  • фрегату "Адмірал Ессен" (атакований 2 квітня 2022 року).

Російський суд також постановив стягнути з українського військового 2,2 млрд рублів як відшкодування за знищене майно.

Втрати росіян

У пресрелізі суд уперше визнав, що по "Москві" було завдано ракетного удару. Міністерство оборони РФ стверджувало, що на крейсері сталася пожежа, яка призвела до детонації боєзапасу. Українська влада повідомляла, що крейсер був атакований двома протикорабельними ракетами "Нептун".

Московський суд зазначив, що, згідно з матеріалами справи: 

  • 20 членів екіпажу крейсера загинули "від вибуху, пожежі й диму";
  • ще 24 моряків зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості;
  • 8 осіб зникли безвісти, зокрема під час дій щодо "збереження плавучості корабля, які тривали понад шість годин".

Через атаку на "Адмірал Ессен", за даними суду, було поранено одну людину.

Суд РФ визнав, що крейсер Москва у 2022 році атакували українські ракети

Нагадуємо, крейсер "Москва", флагман Чорноморського флоту Росії, був потоплений у середині квітня 2022 року. За даними українських військових, судно було уражене двома протикорабельними ракетами "Нептун".

+26
Ті самі ракети, виробництво яких заморозив президент зеленський?
22.01.2026 23:44 Відповісти
+18
а шо ви хочете від малороса який все життя говорив російською, виступав в РФ і молився на рашу
22.01.2026 23:55 Відповісти
+18
Якщо офіційно визнали 20 білетів до кобздона,то можна помножити мінімум на 5,або й більше,це скоріше всього тільки ті,про яких не вдасться замовчити.
23.01.2026 00:03 Відповісти
Ті самі ракети, виробництво яких заморозив президент зеленський?
22.01.2026 23:44 Відповісти
а шо ви хочете від малороса який все життя говорив російською, виступав в РФ і молився на рашу
22.01.2026 23:55 Відповісти
Ми будемо вас утилізувати, кацапські уйобки, допоки ви не закінчитеся )
Кожен з вас ще буде заздрити матросікам з масскви, які просочилися всього 6 годин.
СЛАВА УКРАЇНІ!
23.01.2026 00:34 Відповісти
Слава Україні !
Слава ЗСУ !
Слава героям ЗСУ !
23.01.2026 09:23 Відповісти
Так, якраз ті ракети "Нептун", які в період безгрошів'я, санкцій та ембарго створила команда Порошенка. Так, команда зелених мародерів ці проекти і виробництво заморозила. Вони можуть похвалитися тільки ракетою "фламінго" розроблену на кіностудії бізнес-партнера Голобородьки міндіча, яка ніби є, якою ніби лякали цілий світ - але не літає. Ще дуже потужна ракета "Юзік", але вона полетіла в інший бік, десь до ЄС.
23.01.2026 11:13 Відповісти
Якщо офіційно визнали 20 білетів до кобздона,то можна помножити мінімум на 5,або й більше,це скоріше всього тільки ті,про яких не вдасться замовчити.
23.01.2026 00:03 Відповісти
Першими на допомогу "Москві" прийшли турки, які врятували 57 людей. Всі інші, включно з прикомандированими, загинули. За самими скромними підрахунками щонайменьше 500 загарбників пішли годувати крабів.
23.01.2026 09:14 Відповісти
******* лаптєй файно тоді.
23.01.2026 00:49 Відповісти
взыскать с украинского военного 2,2 млрд рублей Источник: https://censor.net/ru/n3596828
Успехов
23.01.2026 01:03 Відповісти
завжди казав, що цап без гарного стусана ніколи правди не визнає.
знаю по досвіду радянської армії
23.01.2026 01:07 Відповісти
Шо, вже точно українці втопили?
Хлагман расєського хлота?
Отой такий здаравєнний карабель?
А може фсьотакі дісіптікони?
23.01.2026 03:55 Відповісти
Вони просувають таку версію, що нештатно спрацював двигун в ракети від С-300, що зберігалася в арсеналі. Це спричинило пожежу та вибух арсеналу. Їм нескрєпно визнати, що то ми його ракетою. Тому й видалили.
23.01.2026 06:49 Відповісти
взявший меч от меча погибнет
читайте Библию
23.01.2026 07:12 Відповісти
Это Сергей Эйзенштейн (еврей) для кацапов лозунг придумал.
А варяги и монголы знали. Кто с мечем на Русь прийдет, с мечя и кормиться будет. Только мечь бросать нельзя, а то сопрут
23.01.2026 12:09 Відповісти
Я думав що всплив, разом з екіпажем...заблуділісь)))
23.01.2026 07:35 Відповісти
23.01.2026 07:53 Відповісти
"Суд рф..." Пхахаха.
23.01.2026 08:05 Відповісти
 
 