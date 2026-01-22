Суд РФ визнав, що крейсер "Москва" у 2022 році знищили українські ракети. Невдовзі новину видалили, - росЗМІ

2-й Західний окружний військовий суд у РФ майже через чотири роки після потоплення крейсера "Москва" вперше розкрив дані про ракетний удар України по ньому і загиблих моряків. Однак згодом текст офіційного повідомлення був оперативно видалений із сайту суду.

Про це повідомляє російське медіа "Медиазона", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заочний вирок для українця

Пресслужба російського суду оперативно видалила новину невдовзі після публікації, однак текст зберігся у "Медіазони".

Так, суд РФ заочно "засудив" до довічного ув’язнення командира 406-ї артилерійської бригади ВМС України Андрія Шубіна. За версією російського слідства, саме він віддав накази завдати ракетних ударів по:

ракетному крейсеру "Москва" (затоплений 14 квітня 2022 року в Чорному морі поблизу острова Зміїний);

фрегату "Адмірал Ессен" (атакований 2 квітня 2022 року).

Російський суд також постановив стягнути з українського військового 2,2 млрд рублів як відшкодування за знищене майно.

Втрати росіян

У пресрелізі суд уперше визнав, що по "Москві" було завдано ракетного удару. Міністерство оборони РФ стверджувало, що на крейсері сталася пожежа, яка призвела до детонації боєзапасу. Українська влада повідомляла, що крейсер був атакований двома протикорабельними ракетами "Нептун".

Московський суд зазначив, що, згідно з матеріалами справи:

20 членів екіпажу крейсера загинули "від вибуху, пожежі й диму";

ще 24 моряків зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості;

8 осіб зникли безвісти, зокрема під час дій щодо "збереження плавучості корабля, які тривали понад шість годин".

Через атаку на "Адмірал Ессен", за даними суду, було поранено одну людину.

