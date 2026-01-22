6 549 17

Суд РФ признал, что крейсер "Москва" в 2022 году уничтожили украинские ракеты. Вскоре новость удалили, - росСМИ

крейсер Москва

2-й Западный окружной военный суд в РФ почти через четыре года после потопления крейсера "Москва" впервые раскрыл данные о ракетном ударе Украины по нему и погибших моряках. Однако впоследствии текст официального сообщения был оперативно удален с сайта суда.

Об этом сообщает российское СМИ "Медиазона", передает Цензор.НЕТ.

Заочный приговор для украинца

Пресс-служба российского суда оперативно удалила новость вскоре после публикации, однако текст сохранился в "Медиазоне".

В частности, суд РФ заочно "приговорил" к пожизненному заключению командира 406-й артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина. По версии российского следствия, именно он отдал приказ нанести ракетные удары по:

  • ракетному крейсеру "Москва" (затоплен 14 апреля 2022 года в Черном море вблизи острова Змеиный);
  • фрегату "Адмирал Эссен" (атакован 2 апреля 2022 года).

Российский суд также постановил взыскать с украинского военного 2,2 млрд рублей в качестве компенсации за уничтоженное имущество.

Потери россиян

В пресс-релизе суд впервые признал, что по "Москве" был нанесен ракетный удар. Министерство обороны РФ утверждало, что на крейсере произошел пожар, который привел к детонации боезапаса. Украинские власти сообщали, что крейсер был атакован двумя противокорабельными ракетами "Нептун".

Московский суд отметил, что, согласно материалам дела: 

  • 20 членов экипажа крейсера погибли "от взрыва, пожара и дыма";
  • еще 24 моряка получили телесные повреждения различной степени тяжести;
  • 8 человек пропали без вести, в частности во время действий по "сохранению плавучести корабля, которые длились более шести часов".

Вследствие атаки на "Адмирал Эссен", по данным суда, был ранен один человек.

Напоминаем, крейсер "Москва", флагман Черноморского флота России, был потоплен в середине апреля 2022 года. По данным украинских военных, судно было поражено двумя противокорабельными ракетами "Нептун".

Ті самі ракети, виробництво яких заморозив президент зеленський?
22.01.2026 23:44 Ответить
а шо ви хочете від малороса який все життя говорив російською, виступав в РФ і молився на рашу
22.01.2026 23:55 Ответить
Ми будемо вас утилізувати, кацапські уйобки, допоки ви не закінчитеся )
Кожен з вас ще буде заздрити матросікам з масскви, які просочилися всього 6 годин.
СЛАВА УКРАЇНІ!
23.01.2026 00:34 Ответить
Слава Україні !
Слава ЗСУ !
Слава героям ЗСУ !
23.01.2026 09:23 Ответить
Так, якраз ті ракети "Нептун", які в період безгрошів'я, санкцій та ембарго створила команда Порошенка. Так, команда зелених мародерів ці проекти і виробництво заморозила. Вони можуть похвалитися тільки ракетою "фламінго" розроблену на кіностудії бізнес-партнера Голобородьки міндіча, яка ніби є, якою ніби лякали цілий світ - але не літає. Ще дуже потужна ракета "Юзік", але вона полетіла в інший бік, десь до ЄС.
23.01.2026 11:13 Ответить
Якщо офіційно визнали 20 білетів до кобздона,то можна помножити мінімум на 5,або й більше,це скоріше всього тільки ті,про яких не вдасться замовчити.
23.01.2026 00:03 Ответить
Першими на допомогу "Москві" прийшли турки, які врятували 57 людей. Всі інші, включно з прикомандированими, загинули. За самими скромними підрахунками щонайменьше 500 загарбників пішли годувати крабів.
23.01.2026 09:14 Ответить
******* лаптєй файно тоді.
23.01.2026 00:49 Ответить
взыскать с украинского военного 2,2 млрд рублей Источник: https://censor.net/ru/n3596828
Успехов
23.01.2026 01:03 Ответить
завжди казав, що цап без гарного стусана ніколи правди не визнає.
знаю по досвіду радянської армії
23.01.2026 01:07 Ответить
Шо, вже точно українці втопили?
Хлагман расєського хлота?
Отой такий здаравєнний карабель?
А може фсьотакі дісіптікони?
23.01.2026 03:55 Ответить
Вони просувають таку версію, що нештатно спрацював двигун в ракети від С-300, що зберігалася в арсеналі. Це спричинило пожежу та вибух арсеналу. Їм нескрєпно визнати, що то ми його ракетою. Тому й видалили.
23.01.2026 06:49 Ответить
взявший меч от меча погибнет
читайте Библию
23.01.2026 07:12 Ответить
Это Сергей Эйзенштейн (еврей) для кацапов лозунг придумал.
А варяги и монголы знали. Кто с мечем на Русь прийдет, с мечя и кормиться будет. Только мечь бросать нельзя, а то сопрут
23.01.2026 12:09 Ответить
Я думав що всплив, разом з екіпажем...заблуділісь)))
23.01.2026 07:35 Ответить
23.01.2026 07:53 Ответить
"Суд рф..." Пхахаха.
23.01.2026 08:05 Ответить
 
 