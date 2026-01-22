Суд РФ признал, что крейсер "Москва" в 2022 году уничтожили украинские ракеты. Вскоре новость удалили, - росСМИ

2-й Западный окружной военный суд в РФ почти через четыре года после потопления крейсера "Москва" впервые раскрыл данные о ракетном ударе Украины по нему и погибших моряках. Однако впоследствии текст официального сообщения был оперативно удален с сайта суда.

Об этом сообщает российское СМИ "Медиазона", передает Цензор.НЕТ.

Заочный приговор для украинца

Пресс-служба российского суда оперативно удалила новость вскоре после публикации, однако текст сохранился в "Медиазоне".

В частности, суд РФ заочно "приговорил" к пожизненному заключению командира 406-й артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина. По версии российского следствия, именно он отдал приказ нанести ракетные удары по:

ракетному крейсеру "Москва" (затоплен 14 апреля 2022 года в Черном море вблизи острова Змеиный);

фрегату "Адмирал Эссен" (атакован 2 апреля 2022 года).

Российский суд также постановил взыскать с украинского военного 2,2 млрд рублей в качестве компенсации за уничтоженное имущество.

Потери россиян

В пресс-релизе суд впервые признал, что по "Москве" был нанесен ракетный удар. Министерство обороны РФ утверждало, что на крейсере произошел пожар, который привел к детонации боезапаса. Украинские власти сообщали, что крейсер был атакован двумя противокорабельными ракетами "Нептун".

Московский суд отметил, что, согласно материалам дела:

20 членов экипажа крейсера погибли "от взрыва, пожара и дыма";

еще 24 моряка получили телесные повреждения различной степени тяжести;

8 человек пропали без вести, в частности во время действий по "сохранению плавучести корабля, которые длились более шести часов".

Вследствие атаки на "Адмирал Эссен", по данным суда, был ранен один человек.

