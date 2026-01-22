Суд РФ признал, что крейсер "Москва" в 2022 году уничтожили украинские ракеты. Вскоре новость удалили, - росСМИ
2-й Западный окружной военный суд в РФ почти через четыре года после потопления крейсера "Москва" впервые раскрыл данные о ракетном ударе Украины по нему и погибших моряках. Однако впоследствии текст официального сообщения был оперативно удален с сайта суда.
Об этом сообщает российское СМИ "Медиазона", передает Цензор.НЕТ.
Заочный приговор для украинца
Пресс-служба российского суда оперативно удалила новость вскоре после публикации, однако текст сохранился в "Медиазоне".
В частности, суд РФ заочно "приговорил" к пожизненному заключению командира 406-й артиллерийской бригады ВМС Украины Андрея Шубина. По версии российского следствия, именно он отдал приказ нанести ракетные удары по:
- ракетному крейсеру "Москва" (затоплен 14 апреля 2022 года в Черном море вблизи острова Змеиный);
- фрегату "Адмирал Эссен" (атакован 2 апреля 2022 года).
Российский суд также постановил взыскать с украинского военного 2,2 млрд рублей в качестве компенсации за уничтоженное имущество.
Потери россиян
В пресс-релизе суд впервые признал, что по "Москве" был нанесен ракетный удар. Министерство обороны РФ утверждало, что на крейсере произошел пожар, который привел к детонации боезапаса. Украинские власти сообщали, что крейсер был атакован двумя противокорабельными ракетами "Нептун".
Московский суд отметил, что, согласно материалам дела:
- 20 членов экипажа крейсера погибли "от взрыва, пожара и дыма";
- еще 24 моряка получили телесные повреждения различной степени тяжести;
- 8 человек пропали без вести, в частности во время действий по "сохранению плавучести корабля, которые длились более шести часов".
Вследствие атаки на "Адмирал Эссен", по данным суда, был ранен один человек.
Напоминаем, крейсер "Москва", флагман Черноморского флота России, был потоплен в середине апреля 2022 года. По данным украинских военных, судно было поражено двумя противокорабельными ракетами "Нептун".
Кожен з вас ще буде заздрити матросікам з масскви, які просочилися всього 6 годин.
СЛАВА УКРАЇНІ!
Слава ЗСУ !
Слава героям ЗСУ !
Успехов
знаю по досвіду радянської армії
Хлагман расєського хлота?
Отой такий здаравєнний карабель?
А може фсьотакі дісіптікони?
читайте Библию
А варяги и монголы знали. Кто с мечем на Русь прийдет, с мечя и кормиться будет. Только мечь бросать нельзя, а то сопрут