Агент РФ отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна за коригування ударів по півдню України, - СБУ

За доказовою базою Служби безпеки 15 років тюрми з конфіскацією майна отримав ще один агент рф. СБУ затримала його у січні 2025 року в Одеській області "на гарячому", коли він коригував повітряну атаку по регіону.

Вилучено смартфон із координатами

На місці події у нього вилучено смартфон із координатами об’єктів Сил оборони, по яких рашисти готували ракетно-дроновий удар.

Як встановило розслідування, наведенням ворожого вогню займався завербований російськими спецслужбістами 20-річний мешканець міста Татарбунари. До уваги рашистів він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у профільних Телеграм-каналах.

Після агентурного інструктажу він обходив місцевість та шукав місця найбільшого зосередження особового складу і техніки українських військ на Одещині.

Згодом фігурант "розширив" розвідактивність на сусідню Миколаївську область. Для цього він залучив до співпраці знайомого 15-річного школяра з Вознесенська, який "зливав" йому адреси військових об’єктів, зокрема блокпостів та адмінбудівель ТЦК.

Дані пересилав месенджером до РФ

Зібрані розвіддані, у тому числі отримані від юнака, агент позначав на гугл-картах та месенджером пересилав до рф.

За матеріалами СБУ суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Телеграм закрити клепки досі не вистачає.
27.01.2026 15:14 Відповісти
там не клепки ... там ніззя по договорняку , російська криша з влади ніде не поділась !!
27.01.2026 15:35 Відповісти
Такий молодий і уже став сміттям.
27.01.2026 15:18 Відповісти
А оце не агент фсб накрав під час війни ? Навіть статую золоту зробив. От де можна конфісковувати і конфісковувати
27.01.2026 15:19 Відповісти
Який з нього агент: завербований місцевий одноразовий,часто безробітний,або підросток.
А скільки затримали дійсних агентів, офіцерів фсб-гру, якраз тих,що вербують?
27.01.2026 15:33 Відповісти
В часи війни за таке дають довічне!!!!!!!!
27.01.2026 15:43 Відповісти
Згоден, бо вийде через 7,5 років, а навіщо він нам тут такий треба?
27.01.2026 16:47 Відповісти
лише це покарання для чмошників:
https://censor.net/ua/videonews/3597443/samosud-v-armiyi-rf-komandyr-pryv-yazav-golyh-soldativ-do-dereva-na-morozi-video-18
27.01.2026 16:49 Відповісти
На 18-25 річних ніхто увагу не звертає поліція, ТЦК ). Тому можуть лазити де завгодно.
27.01.2026 18:47 Відповісти
 
 