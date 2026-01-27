Агент РФ отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна за коригування ударів по півдню України, - СБУ
За доказовою базою Служби безпеки 15 років тюрми з конфіскацією майна отримав ще один агент рф. СБУ затримала його у січні 2025 року в Одеській області "на гарячому", коли він коригував повітряну атаку по регіону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.
Вилучено смартфон із координатами
На місці події у нього вилучено смартфон із координатами об’єктів Сил оборони, по яких рашисти готували ракетно-дроновий удар.
Як встановило розслідування, наведенням ворожого вогню займався завербований російськими спецслужбістами 20-річний мешканець міста Татарбунари. До уваги рашистів він потрапив, коли шукав "легкі заробітки" у профільних Телеграм-каналах.
Після агентурного інструктажу він обходив місцевість та шукав місця найбільшого зосередження особового складу і техніки українських військ на Одещині.
Згодом фігурант "розширив" розвідактивність на сусідню Миколаївську область. Для цього він залучив до співпраці знайомого 15-річного школяра з Вознесенська, який "зливав" йому адреси військових об’єктів, зокрема блокпостів та адмінбудівель ТЦК.
Дані пересилав месенджером до РФ
Зібрані розвіддані, у тому числі отримані від юнака, агент позначав на гугл-картах та месенджером пересилав до рф.
За матеріалами СБУ суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
А скільки затримали дійсних агентів, офіцерів фсб-гру, якраз тих,що вербують?
