У Львові затвердили проєкт реставрації музею Романа Шухевича, який росіяни знищили 1 січня 2024 року

У Львові завершили коригування проєкту реставрації музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі, зруйнованого внаслідок російської атаки 1 січня 2024 року. Далі місто переходить до підготовки початку робіт.

"Після розгляду на консультативній раді при департаменті архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної військової адміністрації та висловлених зауважень експертів місто повністю доопрацювало проєкт реставрації музею генерал-хорунжого УПА, який знищили внаслідок російської атаки 1 січня 2024 року", - ідеться в повідомленні.

Музей відновлять у наближеному до історичного вигляді

Як пояснив керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко, йдеться про повернення музею до більш первісного вигляду: відновлення об’єму будівлі та зовнішніх елементів відповідно до історичних матеріалів, максимально точне відтворення криївки на другому поверсі, а також відмову від ідеї відкритих бетонних поверхонь на фасаді та даху.

Важливо, що завдяки прибудованим приміщенням, у яких буде укриття та експозиційні зали, площа музею збільшиться майже вдвічі.

Проєкт уже погоджений консультативною радою. Далі — отримання погоджень на початок робіт і перехід безпосередньо до них.

Нагадаємо, проєкт реставрації презентували на консультативній раді двічі. Під час першого розгляду у вересні 2025 року його не погодили, тож місто врахувало всі зауваження й довело рішення до фіналу.

РОСІЯНИ "ШАХЕДОМ" ЗРУЙНУВАЛИ МУЗЕЙ РОМАНА ШУХЕВИЧА

Нагадаємо, що у новорічну ніч 2024 року росіяни атакували Львів та область "шахедами" й повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Білогорщі. Понад 600 інших експонатів музейники на початку повномасштабного вторгнення змогли перенести в інше приміщення.

1 січня 2024 року Андрій Садовий повідомив, що музей повністю відбудують. Пізніше п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що його фонд профінансує відбудову музею.

Наприкінці лютого у Львові оголосили архітектурний конкурс.

Нагадаємо, музей Романа Шухевича на вулиці Білогорща, 76а у Львові створили в будинку штаб-квартири головнокомандувача УПА, де він загинув. На першому поверсі були п'ять тематичних кімнат зі світлинами та документами різних періодів життя Романа Шухевича. У криївці та житловій кімнаті, розташованих на другому поверсі, відтворили побут головнокомандувача УПА (весна 1948 – початок 1950).

Музей працював з 2001 року.