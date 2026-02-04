Во Львове утвердили проект реставрации музея Романа Шухевича, который россияне уничтожили 1 января 2024 года

Во Львове завершили корректировку проекта реставрации музея генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича в Белогорще, разрушенного в результате российской атаки 1 января 2024 года. Далее город переходит к подготовке начала работ.

"После рассмотрения на консультативном совете при департаменте архитектуры и развития градостроительства Львовской областной военной администрации и высказанных замечаний экспертов город полностью доработал проект реставрации музея генерал-хорунжего УПА, который был уничтожен в результате российской атаки 1 января 2024 года", - говорится в сообщении.

Музей восстановят в приближенном к историческому виде

Как пояснил управляющий делами исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко, речь идет о возвращении музея к более первоначальному виду: восстановление объема здания и внешних элементов в соответствии с историческими материалами, максимально точное воссоздание укрытия на втором этаже, а также отказ от идеи открытых бетонных поверхностей на фасаде и крыше.

Важно, что благодаря пристроенным помещениям, в которых будут укрытие и экспозиционные залы, площадь музея увеличится почти вдвое.

Проект уже согласован консультативным советом. Далее — получение согласований на начало работ и переход непосредственно к ним.

Напомним, проект реставрации представляли на консультативном совете дважды. Во время первого рассмотрения в сентябре 2025 года его не согласовали, поэтому город учёл все замечания и довел решение до финала.

РОССИЙСКИЕ "ШАХЕДЫ" РАЗРУШИЛИ МУЗЕЙ РОМАНА ШУХЕВИЧА

Напомним, что в новогоднюю ночь 2024 года россияне атаковали Львов и область "шахедами" и полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича в Белогорще. Более 600 других экспонатов музейщики в начале полномасштабного вторжения смогли перенести в другое помещение.

1 января 2024 года Андрей Садовый сообщил, что музей полностью восстановят. Позже пятый президент Петр Порошенко заявил, что его фонд профинансирует восстановление музея.

В конце февраля во Львове объявили архитектурный конкурс.

Напомним, музей Романа Шухевича на улице Белогорща, 76а во Львове создали в доме штаб-квартиры главнокомандующего УПА, где он погиб. На первом этаже были пять тематических комнат с фотографиями и документами разных периодов жизни Романа Шухевича. В укрытии и жилой комнате, расположенных на втором этаже, воссоздали быт главнокомандующего УПА (весна 1948 – начало 1950).

Музей работал с 2001 года.