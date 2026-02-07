Подачу води, тепла та електроенергії у Добротворі і Старому Добротворі відновили (оновлено)
Через атаку по обʼєкту критичної інфраструктури у Добротворі на Львівщині без води та тепла 6 тисяч місцевих жителів.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, над відновленням постачання працюють всі профільні служби.
Також в області діють графіки погодинних відключень електроенергії. Зараз по всій Львівщині без електрики понад 600 тисяч абонентів.
За даними ОВА, подачу води, тепла та електроенергії у Добротворі і Старому Добротворі станом на 12:45 відновили.
Унаслідок нічної атаки у Старому Добротворі постраждали 18 житлових будинків, один - зруйнований повністю.
Масований обстріл 7 лютого
Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого. Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.
За попередньою інформацією ворог застосував:
- стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);
багато безпілотників типу Shahed.
Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".
Через обстріли масово уражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.
Джерела в Держприкордонслужбі повідомляють, що Сергій Дейнеко втік з України сьогодні близько 22:30.
Зробив він це через прикордонний пункт «Лужанка» на Закарпатті.
Це той самий Дейнеко, якого НАБУ викрили на масштабній контрабанді на митниці, і який за наказом офісу блокував відрядження опозиційних депутатів, зокрема Порошенку.
Лише 30 січня за нього внесли заставу 10 млн грн і така "несподіванка".»