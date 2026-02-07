Подачу води, тепла та електроенергії у Добротворі і Старому Добротворі відновили (оновлено)

Через атаку по обʼєкту критичної інфраструктури у Добротворі на Львівщині без води та тепла 6 тисяч місцевих жителів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

Як зазначається, над відновленням постачання працюють всі профільні служби.

Також в області діють графіки погодинних відключень електроенергії. Зараз по всій Львівщині без електрики понад 600 тисяч абонентів.

Оновлення

За даними ОВА, подачу води, тепла та електроенергії у Добротворі і Старому Добротворі станом на 12:45 відновили.

Унаслідок нічної атаки у Старому Добротворі постраждали 18 житлових будинків, один - зруйнований повністю.









Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого. Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

За попередньою інформацією ворог застосував:

стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);

багато безпілотників типу Shahed.

Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".

Через обстріли масово уражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

