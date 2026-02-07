Браже про удари РФ: Терор проти народу України, щоб заморозити на смерть
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже назвала чергові удари РФ по енергетичній інфраструктурі України "терором проти українців з метою заморозити їх на смерть".
Про це вона написала у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Терор проти українців
"РФ атакувала енергетичний сектор України, високовольтні лінії електропередачі, ключові підстанції, що вплинуло на виробництво атомної енергії. Це терор проти народу України з метою заморозити його до смерті", - написала Браже.
Дипломатка додала, що Латвія надсилає нову допомогу Україні та виступає за масштабні санкції проти РФ.
Масований обстріл 7 лютого
Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого.Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.
За попередньою інформацією ворог застосував:
- стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);
багато безпілотників типу Shahed.
Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".
Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.
Може треба більше діяти, бо черговий геноцид щомісяця тільки посилюється!!!
Може краще підказувати якесь рішення,як того уникнути?
українцям спокій 😡
Хтось хоч уявляє скільки москальська мерзота зруйнувала того, що будувалося в Україні не одне десятиліття, і скільки часу це доведеться відбудовувати? На багато років, а то й не на одне десятиліття русня спаскудила українцям не лише сьогодення, а і майбутнє життя. Не одне покоління вже в більшій чи меншій мірі постраждало, бо країна не лише по суті зупинила свій розвиток вже на 4 роки, а ще й відкотилася назад на десятиліття. А час і життя не повернеш. За це Росія має заплатити, вся без винятку! Тому особисто я бажаю побачити навіть не перемогу, а помсту!