Браже про удари РФ: Терор проти народу України, щоб заморозити на смерть

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже назвала чергові удари РФ по енергетичній інфраструктурі України "терором проти українців з метою заморозити їх на смерть".

Про це вона написала у соцмережі Х.

Терор проти українців

"РФ атакувала енергетичний сектор України, високовольтні лінії електропередачі, ключові підстанції, що вплинуло на виробництво атомної енергії. Це терор проти народу України з метою заморозити його до смерті", - написала Браже.

Дипломатка додала, що Латвія надсилає нову допомогу Україні та виступає за масштабні санкції проти РФ.

Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого.Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

За попередньою інформацією ворог застосував:

стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);

багато безпілотників типу Shahed.

Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".

Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

