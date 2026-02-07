УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11592 відвідувача онлайн
Новини Масований ракетний обстріл Масований комбінований удар
2 111 7

Браже про удари РФ: Терор проти народу України, щоб заморозити на смерть

Браже відреагувала на масовані обстріли України

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже назвала чергові удари РФ по енергетичній інфраструктурі України "терором проти українців з метою заморозити їх на смерть".

Про це вона написала у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Терор проти українців 

"РФ атакувала енергетичний сектор України, високовольтні лінії електропередачі, ключові підстанції, що вплинуло на виробництво атомної енергії. Це терор проти народу України з метою заморозити його до смерті", - написала Браже.

Дипломатка додала, що Латвія надсилає нову допомогу Україні та виступає за масштабні санкції проти РФ.

Читайте також: Удари росіян ставлять під загрозу ядерну безпеку: усі українські АЕС призупинили свою роботу, - Гроссі

Масований обстріл 7 лютого

Росія здійснила масовану атаку на Україну в ніч та ранок 7 лютого.Удари фіксували по всій країні - від заходу до центру і далі до східних областей.

За попередньою інформацією ворог застосував:

  • стратегічну авіацію РФ (зокрема Ту‑95МС і Ту‑22М3);

  • багато безпілотників типу Shahed.

Також були зафіксовані пуски ракет "Калібр" та "Циркон".

Через обстріли масово вражено об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило аварійні відключення світла в більшості областей України. Графіки планових вимкнень електроенергії наразі не діють через ситуацію.

Дивіться також: На Рівненщині загасили пожежу після російського удару по об’єкту інфраструктури. ФОТОрепортаж

Автор: 

Латвія (1474) обстріл (33960) росія (70007)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Колись Европа і Гамерика прогавили розпал Холокосту.... Тепер дуже вибачаються та "льготами компенсують"...
Може треба більше діяти, бо черговий геноцид щомісяця тільки посилюється!!!
показати весь коментар
07.02.2026 22:11 Відповісти
Тьотя, яка ти молодець що сказала це,а так ніхто б і не здогадався.
Може краще підказувати якесь рішення,як того уникнути?
показати весь коментар
07.02.2026 23:07 Відповісти
А чим ще може допомогти Вам ця жіночка? Вона і її країна роблять все, що можуть. Але самі українці загнали себе у пастку на виборах у 2019 році, в сьогодні ображають всіх навколо себе.
показати весь коментар
08.02.2026 07:40 Відповісти
Кремлівська наволоч і мразь - здохніть та дайте
українцям спокій 😡
показати весь коментар
08.02.2026 00:17 Відповісти
На терор треба відповідати насамперед терором. І не обов'язково абсолютно симетричним, а таким, що буде найбільш резонансним, ефективним та масштабним з урахуванням наявних у нас засобів і можливостей. І байдуже сподобається це чи ні комусь в світі (як казала колись Голда Мейєр: 'Нехай нас краще засуджують, ніж нам співчувають!').
Хтось хоч уявляє скільки москальська мерзота зруйнувала того, що будувалося в Україні не одне десятиліття, і скільки часу це доведеться відбудовувати? На багато років, а то й не на одне десятиліття русня спаскудила українцям не лише сьогодення, а і майбутнє життя. Не одне покоління вже в більшій чи меншій мірі постраждало, бо країна не лише по суті зупинила свій розвиток вже на 4 роки, а ще й відкотилася назад на десятиліття. А час і життя не повернеш. За це Росія має заплатити, вся без винятку! Тому особисто я бажаю побачити навіть не перемогу, а помсту!
показати весь коментар
08.02.2026 00:40 Відповісти
Ви читали новини як багато людей гине в європейських країнах, наприклад в Парижі, коли на вулиці екстремально холоднішає, екстремально для них. Щось не чув про таке в Україні.
показати весь коментар
08.02.2026 08:01 Відповісти
 
 