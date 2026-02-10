Прем’єр Молдови Мунтяну прибув із візитом до Києва: зустрінеться із Зеленським та Свириденко
Прем'єр-міністр Молдови Александр Мунтяну прибув із візитом до Києва.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами глави уряду, він проведе перемовини із президентом Зеленським та прем'єркою Свириденко.
"Від імені народу Молдови я висловлюю чітке послання солідарності. Ми стоїмо поруч з Україною як сусіди та друзі, єдині у нашій відданості справедливому та міцному миру та нашому спільному майбутньому в ЄС", - зазначив Мунтяну.
