Премьер Молдовы Мунтяну прибыл с визитом в Киев: встретится с Зеленским и Свириденко

Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну прибыл с визитом в Киев.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По словам главы правительства, он проведет переговоры с президентом Зеленским и премьер-министром Свириденко.

Премьер Молдовы Мунтяну прибыл с визитом в Киев

"От имени народа Молдовы я выражаю четкое послание солидарности. Мы стоим рядом с Украиной как соседи и друзья, единые в нашей преданности справедливому и прочному миру и нашему общему будущему в ЕС", - отметил Мунтяну.

