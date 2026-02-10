Премьер Молдовы Мунтяну прибыл с визитом в Киев: встретится с Зеленским и Свириденко
Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну прибыл с визитом в Киев.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По словам главы правительства, он проведет переговоры с президентом Зеленским и премьер-министром Свириденко.
"От имени народа Молдовы я выражаю четкое послание солидарности. Мы стоим рядом с Украиной как соседи и друзья, единые в нашей преданности справедливому и прочному миру и нашему общему будущему в ЕС", - отметил Мунтяну.
