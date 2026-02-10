УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10624 відвідувача онлайн
Новини
9 496 55

Поплавський втратив посаду ректора КНУКіМ, - ЗМІ

Ректор Університету культури Поплавський втратив посаду

Багаторічний керівник Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський втратив свою посаду ректора після завершення контракту. Відповідний наказ підписав напередодні міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Документ є в розпорядженні "Главкома", передає Цензор.НЕТ.

Кінець ери Поплавського? Міносвіти відправляє на відпочинок 76-річного ректора Університету культури (документ) фото 1

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Поплавський вже двічі очолював університет, і тепер його місце займе інша особа

В.о. ректора КНУКіМ став професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Ігор Комарніцький.

Причина зміни керівництва пояснюється законодавчими нормами. Заступник міністра освіти Микола Трофименко зазначив, що закон України "Про вищу освіту" дозволяє ректору перебувати на посаді лише два терміни поспіль. Він додав, що нині в українських університетах триває укрупнення закладів, а близько 50 ректорів можуть поступово втратити свої посади через завершення другого терміну.

Також читайте: Співочого ректора КНУКіМ Поплавського звинуватили в сексуальних домаганнях

Нагадаємо, що Поплавський неодноразово потрапляв у скандали Серед них були і звинувачення у сексуальних домаганнях.

Автор: 

Київ (20694) Поплавський Михайло (43) Університет (193) Міносвіти (1415) Лісовий Оксен (104)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Старий розвратнік.
показати весь коментар
10.02.2026 11:26 Відповісти
+17
Яке горе )
показати весь коментар
10.02.2026 11:22 Відповісти
+16
Тепер він буде ректором КУК (приватний Київській університет культури). Проблем немає...
показати весь коментар
10.02.2026 11:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яке горе )
показати весь коментар
10.02.2026 11:22 Відповісти
Скоріше за все Поплпвський не мав ізраїльського паспорту. А от комарницький той має і вписується до зеленого кібуцу
показати весь коментар
10.02.2026 12:14 Відповісти
Я думал он уже дуба врезал давно. Но новость да, очень важная.
показати весь коментар
10.02.2026 11:23 Відповісти
Та вже - наколядував! - скільки ж можна
показати весь коментар
10.02.2026 11:24 Відповісти
жалко мужчину, а все так було гарно, як на фото!
показати весь коментар
10.02.2026 11:24 Відповісти
Такого гарему лишається, однако з іншого боку залишається на волі і з депутатською пенсією, а на добавку до пенсії він давно грошей зібрав
показати весь коментар
10.02.2026 13:05 Відповісти
Та вы шо? Как же мы это переживем?
показати весь коментар
10.02.2026 11:25 Відповісти
Жив-був пес...
показати весь коментар
10.02.2026 11:26 Відповісти
Старий розвратнік.
показати весь коментар
10.02.2026 11:26 Відповісти
Переплюнув Епштейна.
показати весь коментар
10.02.2026 12:21 Відповісти
У вас є якісь факти? Як ні - то навіщо когось оббріхувати без підставно? Мені цей регіонал теж не подобається, проте ніяких фактів, про які ви говорите - ніхто не оприлюднив.
показати весь коментар
10.02.2026 12:54 Відповісти
А Ви що, свічку тримали?
показати весь коментар
10.02.2026 15:40 Відповісти
Дочекались,великого еректора,юного орла кишнули.Нажився і наварив Поплавок нехіло.Дівчата і офіціантами працювали але нічого не платив.Чаєві були їхні.Запрошення до інтиму були але без примусу.
показати весь коментар
10.02.2026 11:26 Відповісти
Тепер він буде ректором КУК (приватний Київській університет культури). Проблем немає...
показати весь коментар
10.02.2026 11:26 Відповісти
показати весь коментар
10.02.2026 11:28 Відповісти
При тому, що цей КУК і КНУКіМ фактично за однією адресою І приймальні комісії в них разом))
показати весь коментар
10.02.2026 11:28 Відповісти
Або ПУК - приватний університет культури.
показати весь коментар
10.02.2026 11:49 Відповісти
- Альо, прачечная?
показати весь коментар
10.02.2026 11:26 Відповісти
Та нє, Поплавський не єврей, то наш український кугутик із села... Навіть церкву собі побудував))
показати весь коментар
10.02.2026 11:30 Відповісти
Єврей.Також думав,що ні.
показати весь коментар
10.02.2026 12:37 Відповісти
Сам про це він казвав.Православні євреї є.
показати весь коментар
10.02.2026 12:38 Відповісти
Самі євреї вважають, що охрещені - то вже не євреї...
показати весь коментар
10.02.2026 12:51 Відповісти
Це релігійні.Але це нічого не означає.Вони все одно такі самі євреї.
показати весь коментар
10.02.2026 14:00 Відповісти
😊 Не єврей - земляк, походить з села Комарники на Львівщині, звідки походять всі Комарницькі, і ті, що у Польщі, і ті, що у США, і ті, що в Австралії і Канаді. Правда, люди різні - є ополґчені, які ненавидять Бандеру і червоно-чорний прапор (один з них за це видалив мене з друзів), а є і такі, які з Комарницьких стали Комарніцкими. Це як з Яворськими (теж яийшли з одного села Явора на Львівщині), серед яаих багато достойних діячів української нації, а є і Стефан Яворський, який приклався до побудови кацапської імперії.
показати весь коментар
10.02.2026 12:09 Відповісти
Сам казав,що єврей.В селах також були євреї.
показати весь коментар
10.02.2026 12:39 Відповісти
У тих - навряд чи. Це бідні гірські села. 😊Тому і роз'їхалися жителі і їх нащадки по всьому світу. Ці села виникли у княжі часи вздлвж Руського шляху наткарпатських перевалах. Тут жили ті, хто охлроняв ці шляхи. В основному це були військові і авантюристи. Потім вони охороняли польські володіння від набігів угорців і самі робили набіги на угорське Закарпаття. Тож євоеям тут робити було нічого.
показати весь коментар
10.02.2026 14:03 Відповісти
В нього мам напевно єврейка.
показати весь коментар
10.02.2026 14:27 Відповісти
😊 Тоді він не бойко, не Комарницький.
показати весь коментар
10.02.2026 15:17 Відповісти
За нього не переживайте. Зараз десь випливе наприклад заступником Міністра освіти і науки, або ж заступником ректора цього ж закладу (ну і по суті продовжить керувати). На крайняк очолить якусь ОВА.
показати весь коментар
10.02.2026 11:30 Відповісти
Хто ж тепер буде співати пісні в університеті?
показати весь коментар
10.02.2026 11:31 Відповісти
якими катують полонених орків (заборонено женевськими конвенціями)
показати весь коментар
10.02.2026 11:50 Відповісти
В нього здається ще Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури» (КУК) "під рукою" залишився, буде "молодий орел" там харчуватись 🤔
показати весь коментар
10.02.2026 11:31 Відповісти
піде тепер завідувачем в ресторан ≪САЛО≫ , якщо ще не продав
показати весь коментар
10.02.2026 11:32 Відповісти
пан михайло легенда!!!
стовп, фундамент українського шоу біза!!!
з обриганого сарая зробив універ достойного рівня!!!
за допомогою зіброва, звісно!

саме таким і повинен бути універ культури!!!!
показати весь коментар
10.02.2026 11:43 Відповісти
Заступник міністра освіти Микола Трофименко зазначив, що закон України "Про вищу освіту" дозволяє ректору перебувати на посаді лише два терміни поспіль Джерело: https://censor.net/ua/n3599800
Якби не це, він би вам заніс, і перепризначили б Поплавка, аж гай би зашумів!
показати весь коментар
10.02.2026 11:47 Відповісти
Та ладно! не може такого бути! Нема Поплавського -- немає культури!
показати весь коментар
10.02.2026 11:57 Відповісти
Йому б ще голос...
показати весь коментар
10.02.2026 12:01 Відповісти
... і порядність !!!
показати весь коментар
10.02.2026 12:24 Відповісти
Кропива, ти моя кропива.
показати весь коментар
10.02.2026 12:26 Відповісти
"А як же мої варенички там будуть без мене?"
показати весь коментар
10.02.2026 12:27 Відповісти
Файли єпштейна це фігня а от як випливуть файли Поплавського то цей світ вже ніколи не буде такий як раніше.
показати весь коментар
10.02.2026 12:39 Відповісти
ЮНИЙ ОРЕЛ
показати весь коментар
10.02.2026 12:53 Відповісти
Де Поплавський, а де культура ???!!!
показати весь коментар
10.02.2026 12:55 Відповісти
Скоріше за все,юний папуга..
показати весь коментар
10.02.2026 14:21 Відповісти
ректор більше не еректор?
показати весь коментар
10.02.2026 12:56 Відповісти
Що ж тепер буде з культурою?
показати весь коментар
10.02.2026 13:15 Відповісти
Юний Орел, звісно, ще той ректор, але б для України краще б було якби посаду міністра освіти втратив нешановний оксен лісовий.
показати весь коментар
10.02.2026 13:51 Відповісти
Хоч щось гарне цей Лісовий зробив..
показати весь коментар
10.02.2026 14:40 Відповісти
Всім відомо що ректором назначають того хто більше заплатить, Комаровський виявився більш конкурентним на ринку праці.
показати весь коментар
10.02.2026 20:45 Відповісти
А призначили Смердючку? 😁
показати весь коментар
11.02.2026 01:06 Відповісти
Бордель закривається. "Юний орел" йде нах.
показати весь коментар
11.02.2026 07:22 Відповісти
Та тому поплавському в листопаді 77 років буде. Куди йому той контракт? Хай вже відпочине
показати весь коментар
11.02.2026 10:36 Відповісти
Зате скільки ця стара,миршава жаба дівчат молоденьких на своєму прутні прокатала до диплома???
показати весь коментар
11.02.2026 10:41 Відповісти
 
 