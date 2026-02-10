Поплавський втратив посаду ректора КНУКіМ, - ЗМІ
Багаторічний керівник Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський втратив свою посаду ректора після завершення контракту. Відповідний наказ підписав напередодні міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
Документ є в розпорядженні "Главкома", передає Цензор.НЕТ.
Поплавський вже двічі очолював університет, і тепер його місце займе інша особа
В.о. ректора КНУКіМ став професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Ігор Комарніцький.
Причина зміни керівництва пояснюється законодавчими нормами. Заступник міністра освіти Микола Трофименко зазначив, що закон України "Про вищу освіту" дозволяє ректору перебувати на посаді лише два терміни поспіль. Він додав, що нині в українських університетах триває укрупнення закладів, а близько 50 ректорів можуть поступово втратити свої посади через завершення другого терміну.
Нагадаємо, що Поплавський неодноразово потрапляв у скандали Серед них були і звинувачення у сексуальних домаганнях.
стовп, фундамент українського шоу біза!!!
з обриганого сарая зробив універ достойного рівня!!!
за допомогою зіброва, звісно!
саме таким і повинен бути універ культури!!!!
Якби не це, він би вам заніс, і перепризначили б Поплавка, аж гай би зашумів!