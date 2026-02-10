Поплавский потерял должность ректора КНУКиМ, - СМИ

Многолетний руководитель Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский потерял свою должность ректора после истечения контракта. Соответствующий приказ подписал накануне министр образования и науки Украины Оксен Лисовый.

Документ находится в распоряжении "Главкома", передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Поплавский уже дважды возглавлял университет, и теперь его место займет другое лицо

И.о. ректора КНУКиМ стал профессор кафедры гостинично-ресторанного и туристического бизнеса Игорь Комарницкий.

Причина смены руководства объясняется законодательными нормами. Заместитель министра образования Николай Трофименко отметил, что закон Украины "О высшем образовании" позволяет ректору находиться в должности только два срока подряд. Он добавил, что сейчас в украинских университетах продолжается укрупнение заведений, а около 50 ректоров могут постепенно потерять свои должности из-за завершения второго срока.

Читайте также: Поющего ректора КНУКиМ Поплавского обвинили в сексуальных домогательствах

Напомним, что Поплавский неоднократно попадал в скандалы. Среди них были и обвинения в сексуальных домогательствах.