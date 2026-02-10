РУС
Поплавский потерял должность ректора КНУКиМ, - СМИ

Ректор Университета культуры Поплавский потерял должность

Многолетний руководитель Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский потерял свою должность ректора после истечения контракта. Соответствующий приказ подписал накануне министр образования и науки Украины Оксен Лисовый.

Документ находится в распоряжении "Главкома", передает Цензор.НЕТ.

Конец эры Поплавского? Минобразования отправляет на отдых 76-летнего ректора Университета культуры (документ) фото 1

Поплавский уже дважды возглавлял университет, и теперь его место займет другое лицо

И.о. ректора КНУКиМ стал профессор кафедры гостинично-ресторанного и туристического бизнеса Игорь Комарницкий.

Причина смены руководства объясняется законодательными нормами. Заместитель министра образования Николай Трофименко отметил, что закон Украины "О высшем образовании" позволяет ректору находиться в должности только два срока подряд. Он добавил, что сейчас в украинских университетах продолжается укрупнение заведений, а около 50 ректоров могут постепенно потерять свои должности из-за завершения второго срока.

Читайте также: Поющего ректора КНУКиМ Поплавского обвинили в сексуальных домогательствах

Напомним, что Поплавский неоднократно попадал в скандалы. Среди них были и обвинения в сексуальных домогательствах.

+18
Старий розвратнік.
10.02.2026 11:26 Ответить
+17
Яке горе )
10.02.2026 11:22 Ответить
+16
Тепер він буде ректором КУК (приватний Київській університет культури). Проблем немає...
10.02.2026 11:26 Ответить
Яке горе )
10.02.2026 11:22 Ответить
Скоріше за все Поплпвський не мав ізраїльського паспорту. А от комарницький той має і вписується до зеленого кібуцу
10.02.2026 12:14 Ответить
Я думал он уже дуба врезал давно. Но новость да, очень важная.
10.02.2026 11:23 Ответить
Та вже - наколядував! - скільки ж можна
10.02.2026 11:24 Ответить
жалко мужчину, а все так було гарно, як на фото!
10.02.2026 11:24 Ответить
Такого гарему лишається, однако з іншого боку залишається на волі і з депутатською пенсією, а на добавку до пенсії він давно грошей зібрав
10.02.2026 13:05 Ответить
Та вы шо? Как же мы это переживем?
10.02.2026 11:25 Ответить
Жив-був пес...
10.02.2026 11:26 Ответить
Старий розвратнік.
10.02.2026 11:26 Ответить
Переплюнув Епштейна.
10.02.2026 12:21 Ответить
У вас є якісь факти? Як ні - то навіщо когось оббріхувати без підставно? Мені цей регіонал теж не подобається, проте ніяких фактів, про які ви говорите - ніхто не оприлюднив.
10.02.2026 12:54 Ответить
А Ви що, свічку тримали?
10.02.2026 15:40 Ответить
Дочекались,великого еректора,юного орла кишнули.Нажився і наварив Поплавок нехіло.Дівчата і офіціантами працювали але нічого не платив.Чаєві були їхні.Запрошення до інтиму були але без примусу.
10.02.2026 11:26 Ответить
Тепер він буде ректором КУК (приватний Київській університет культури). Проблем немає...
10.02.2026 11:26 Ответить
10.02.2026 11:28 Ответить
При тому, що цей КУК і КНУКіМ фактично за однією адресою І приймальні комісії в них разом))
10.02.2026 11:28 Ответить
Або ПУК - приватний університет культури.
10.02.2026 11:49 Ответить
- Альо, прачечная?
10.02.2026 11:26 Ответить
Та нє, Поплавський не єврей, то наш український кугутик із села... Навіть церкву собі побудував))
10.02.2026 11:30 Ответить
Єврей.Також думав,що ні.
10.02.2026 12:37 Ответить
Сам про це він казвав.Православні євреї є.
10.02.2026 12:38 Ответить
Самі євреї вважають, що охрещені - то вже не євреї...
10.02.2026 12:51 Ответить
Це релігійні.Але це нічого не означає.Вони все одно такі самі євреї.
10.02.2026 14:00 Ответить
😊 Не єврей - земляк, походить з села Комарники на Львівщині, звідки походять всі Комарницькі, і ті, що у Польщі, і ті, що у США, і ті, що в Австралії і Канаді. Правда, люди різні - є ополґчені, які ненавидять Бандеру і червоно-чорний прапор (один з них за це видалив мене з друзів), а є і такі, які з Комарницьких стали Комарніцкими. Це як з Яворськими (теж яийшли з одного села Явора на Львівщині), серед яаих багато достойних діячів української нації, а є і Стефан Яворський, який приклався до побудови кацапської імперії.
10.02.2026 12:09 Ответить
Сам казав,що єврей.В селах також були євреї.
10.02.2026 12:39 Ответить
У тих - навряд чи. Це бідні гірські села. 😊Тому і роз'їхалися жителі і їх нащадки по всьому світу. Ці села виникли у княжі часи вздлвж Руського шляху наткарпатських перевалах. Тут жили ті, хто охлроняв ці шляхи. В основному це були військові і авантюристи. Потім вони охороняли польські володіння від набігів угорців і самі робили набіги на угорське Закарпаття. Тож євоеям тут робити було нічого.
10.02.2026 14:03 Ответить
В нього мам напевно єврейка.
10.02.2026 14:27 Ответить
😊 Тоді він не бойко, не Комарницький.
10.02.2026 15:17 Ответить
За нього не переживайте. Зараз десь випливе наприклад заступником Міністра освіти і науки, або ж заступником ректора цього ж закладу (ну і по суті продовжить керувати). На крайняк очолить якусь ОВА.
10.02.2026 11:30 Ответить
Хто ж тепер буде співати пісні в університеті?
10.02.2026 11:31 Ответить
якими катують полонених орків (заборонено женевськими конвенціями)
10.02.2026 11:50 Ответить
В нього здається ще Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури» (КУК) "під рукою" залишився, буде "молодий орел" там харчуватись 🤔
10.02.2026 11:31 Ответить
піде тепер завідувачем в ресторан ≪САЛО≫ , якщо ще не продав
10.02.2026 11:32 Ответить
пан михайло легенда!!!
стовп, фундамент українського шоу біза!!!
з обриганого сарая зробив універ достойного рівня!!!
за допомогою зіброва, звісно!

саме таким і повинен бути універ культури!!!!
10.02.2026 11:43 Ответить
Заступник міністра освіти Микола Трофименко зазначив, що закон України "Про вищу освіту" дозволяє ректору перебувати на посаді лише два терміни поспіль Джерело: https://censor.net/ua/n3599800
Якби не це, він би вам заніс, і перепризначили б Поплавка, аж гай би зашумів!
10.02.2026 11:47 Ответить
Та ладно! не може такого бути! Нема Поплавського -- немає культури!
10.02.2026 11:57 Ответить
Йому б ще голос...
10.02.2026 12:01 Ответить
... і порядність !!!
10.02.2026 12:24 Ответить
Кропива, ти моя кропива.
10.02.2026 12:26 Ответить
"А як же мої варенички там будуть без мене?"
10.02.2026 12:27 Ответить
Файли єпштейна це фігня а от як випливуть файли Поплавського то цей світ вже ніколи не буде такий як раніше.
10.02.2026 12:39 Ответить
ЮНИЙ ОРЕЛ
10.02.2026 12:53 Ответить
Де Поплавський, а де культура ???!!!
10.02.2026 12:55 Ответить
Скоріше за все,юний папуга..
10.02.2026 14:21 Ответить
ректор більше не еректор?
10.02.2026 12:56 Ответить
Що ж тепер буде з культурою?
10.02.2026 13:15 Ответить
Юний Орел, звісно, ще той ректор, але б для України краще б було якби посаду міністра освіти втратив нешановний оксен лісовий.
10.02.2026 13:51 Ответить
Хоч щось гарне цей Лісовий зробив..
10.02.2026 14:40 Ответить
Всім відомо що ректором назначають того хто більше заплатить, Комаровський виявився більш конкурентним на ринку праці.
10.02.2026 20:45 Ответить
А призначили Смердючку? 😁
11.02.2026 01:06 Ответить
Бордель закривається. "Юний орел" йде нах.
11.02.2026 07:22 Ответить
Та тому поплавському в листопаді 77 років буде. Куди йому той контракт? Хай вже відпочине
11.02.2026 10:36 Ответить
Зате скільки ця стара,миршава жаба дівчат молоденьких на своєму прутні прокатала до диплома???
11.02.2026 10:41 Ответить
 
 