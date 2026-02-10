Поплавский потерял должность ректора КНУКиМ, - СМИ
Многолетний руководитель Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский потерял свою должность ректора после истечения контракта. Соответствующий приказ подписал накануне министр образования и науки Украины Оксен Лисовый.
Документ находится в распоряжении "Главкома", передает Цензор.НЕТ.
Поплавский уже дважды возглавлял университет, и теперь его место займет другое лицо
И.о. ректора КНУКиМ стал профессор кафедры гостинично-ресторанного и туристического бизнеса Игорь Комарницкий.
Причина смены руководства объясняется законодательными нормами. Заместитель министра образования Николай Трофименко отметил, что закон Украины "О высшем образовании" позволяет ректору находиться в должности только два срока подряд. Он добавил, что сейчас в украинских университетах продолжается укрупнение заведений, а около 50 ректоров могут постепенно потерять свои должности из-за завершения второго срока.
Напомним, что Поплавский неоднократно попадал в скандалы. Среди них были и обвинения в сексуальных домогательствах.
стовп, фундамент українського шоу біза!!!
з обриганого сарая зробив універ достойного рівня!!!
за допомогою зіброва, звісно!
саме таким і повинен бути універ культури!!!!
Якби не це, він би вам заніс, і перепризначили б Поплавка, аж гай би зашумів!