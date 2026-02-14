Троє маленьких дітей загинули в пожежі на Дніпропетровщині, - ДСНС

На Дніпропетровщині в пожежі загинули троє маленьких дітей. Трагедія сталася у селі Велика Долина Криворізького району.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пожежа забрала життя трьох дітей

"Жахлива трагедія у селі Велика Долина Криворізького району. Під час гасіння пожежі у приватному будинку рятувальники виявили тіла трьох малюків: дівчинка (2022 р.н.) та двоє хлопчиків (2021 та 2024 р.н.)", - йдеться у повідомленні.

Пожежу ліквідовано. Причини займання встановлюються.

Дивіться також: Троє дітей загинули на Львівщині через отруєння продуктами горіння: затримано матір, - Офіс Генпрокурора. ФОТО