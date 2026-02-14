УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
21891 відвідувач онлайн
Новини Пожежі в Україні
1 297 4

Троє маленьких дітей загинули в пожежі на Дніпропетровщині, - ДСНС

Трагедія на Дніпропетровщині: у вогні загинули троє маленьких дітей

На Дніпропетровщині в пожежі загинули троє маленьких дітей. Трагедія сталася у селі Велика Долина Криворізького району.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пожежа забрала життя трьох дітей

"Жахлива трагедія у селі Велика Долина Криворізького району. Під час гасіння пожежі у приватному будинку рятувальники виявили тіла трьох малюків: дівчинка (2022 р.н.) та двоє хлопчиків (2021 та 2024 р.н.)", - йдеться у повідомленні.

Пожежу ліквідовано. Причини займання встановлюються.

Дивіться також: Троє дітей загинули на Львівщині через отруєння продуктами горіння: затримано матір, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Автор: 

діти (5551) пожежа (4463) смерть (6735) ДСНС (5341) Дніпропетровська область (5041) Криворізький район (390) Велика Долина (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Важко читати таку новину, вічне споживання дай їм Господи...
показати весь коментар
14.02.2026 21:40 Відповісти
💔😢
показати весь коментар
14.02.2026 22:09 Відповісти
Біда за бідою,но чому?
показати весь коментар
15.02.2026 07:42 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2026 09:26 Відповісти
 
 