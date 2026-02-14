РУС
Трое маленьких детей погибли в пожаре на Днепропетровщине, - ГСЧС

Трагедия в Днепропетровской области: в огне погибли трое маленьких детей

В Днепропетровской области в пожаре погибли трое маленьких детей. Трагедия произошла в селе Великая Долина Криворожского района.

Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Пожар унес жизни троих детей

"Ужасная трагедия в селе Великая Долина Криворожского района. Во время тушения пожара в частном доме спасатели обнаружили тела трех малышей: девочка (2022 г.р.) и два мальчика (2021 и 2024 г.р.)", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.

