Трое маленьких детей погибли в пожаре на Днепропетровщине, - ГСЧС
В Днепропетровской области в пожаре погибли трое маленьких детей. Трагедия произошла в селе Великая Долина Криворожского района.
Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Пожар унес жизни троих детей
"Ужасная трагедия в селе Великая Долина Криворожского района. Во время тушения пожара в частном доме спасатели обнаружили тела трех малышей: девочка (2022 г.р.) и два мальчика (2021 и 2024 г.р.)", - говорится в сообщении.
Пожар ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.
