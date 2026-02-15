Росіяни атакують дронами: у Запорізькій області працювали сили ППО

У ніч на 15 лютого триває атака російських безпілотників на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ворожих дронів

Ввечері 14 лютого ПС повідомляли про:

БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Херсонщини (Станіслав/Олександрівка)

БпЛА на півночі Запорізької області, курс на Дніпропетровщину (Славгород)

БпЛА у напрямку Миколаєва з півдня

БпЛА на Сумщині в напрямку Вороніжа з північного сходу

БпЛА на півночі від Миколаєва, курс - північний

БпЛА в напрямку Краматорська з північного заходу

БпЛА на сході Дніпропетровщини в напрямку Просяної з північного сходу

Ворог атакує південь:

БпЛА в акваторії Чорного моря, курс - Одещина (вектор - н.п.Санжійка).

Змінив напрямок на Чорноморськ/Лиманку

Рух дронів на Дніпропетровщині

БпЛА на сході Дніпропетровщини в напрямку Покровського, Шахтарського та Новомиколаївки (Запорізька обл.), - повідомлялося о 23:00.

О 23:31 ПС повідомили:

Дніпропетровщина (схід): - БпЛА курсом на Павлоград з південного сходу, - БпЛА в напрямку Васильківки з південного заходу, - БпЛА повз Покровське на півночі, курс - північно-західний.

Триває атака на південь

БпЛА в акваторії Чорного моря, курс - Одеський р-н. Одещини, - повідомлялося о 00:04.

Декілька груп БпЛА курсом на Одесу з акваторії Чорного моря, - повідомлялося о 00:11.

БпЛА в напрямку м.Запоріжжя зі сходу, - повідомлялося о 00:45.

БпЛА в напрямку Вільнянська з півдня, - повідомлялося о 01:39.

У Запорізькій області працює ППО

О 00:55 очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про роботу ППО по ворожих безпілотниках.

