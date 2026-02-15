Росіяни атакують дронами: у Запорізькій області працювали сили ППО
У ніч на 15 лютого триває атака російських безпілотників на українські міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
Ввечері 14 лютого ПС повідомляли про:
- БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Херсонщини (Станіслав/Олександрівка)
- БпЛА на півночі Запорізької області, курс на Дніпропетровщину (Славгород)
- БпЛА у напрямку Миколаєва з півдня
- БпЛА на Сумщині в напрямку Вороніжа з північного сходу
- БпЛА на півночі від Миколаєва, курс - північний
- БпЛА в напрямку Краматорська з північного заходу
- БпЛА на сході Дніпропетровщини в напрямку Просяної з північного сходу
Ворог атакує південь:
- БпЛА в акваторії Чорного моря, курс - Одещина (вектор - н.п.Санжійка).
- Змінив напрямок на Чорноморськ/Лиманку
Рух дронів на Дніпропетровщині
БпЛА на сході Дніпропетровщини в напрямку Покровського, Шахтарського та Новомиколаївки (Запорізька обл.), - повідомлялося о 23:00.
О 23:31 ПС повідомили:
Дніпропетровщина (схід): - БпЛА курсом на Павлоград з південного сходу, - БпЛА в напрямку Васильківки з південного заходу, - БпЛА повз Покровське на півночі, курс - північно-західний.
Триває атака на південь
БпЛА в акваторії Чорного моря, курс - Одеський р-н. Одещини, - повідомлялося о 00:04.
Декілька груп БпЛА курсом на Одесу з акваторії Чорного моря, - повідомлялося о 00:11.
БпЛА в напрямку м.Запоріжжя зі сходу, - повідомлялося о 00:45.
БпЛА в напрямку Вільнянська з півдня, - повідомлялося о 01:39.
У Запорізькій області працює ППО
О 00:55 очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про роботу ППО по ворожих безпілотниках.
