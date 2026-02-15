Россияне атаковали дронами: на Запорожье работали силы ПВО

В ночь на 15 февраля продолжается атака российских беспилотников на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

Вечером 14 февраля ВС сообщали о:

БПЛА из акватории Черного моря в направлении Херсонской области (Станислав/Александровка)

БПЛА на севере Запорожской области, курс на Днепропетровскую область (Славгород)

БПЛА в направлении Николаева с юга

БПЛА на Сумщине в направлении Воронежа с северо-востока

БПЛА на севере от Николаева, курс - северный

БПЛА в направлении Краматорска с северо-запада

БПЛА на востоке Днепропетровской области в направлении Просяной с северо-востока

Враг атакует юг:

БПЛА в акватории Черного моря, курс - Одесская область (вектор - н.п.Санжийка).

Изменил направление на Черноморск/Лиманку

Движение дронов в Днепропетровской области

БПЛА на востоке Днепропетровской области в направлении Покровского, Шахтерского и Новониколаевки (Запорожская обл.), - сообщалось в 23:00.

В 23:31 ВС сообщили:

Днепропетровская область (восток): - БПЛА курсом на Павлоград с юго-востока, - БПЛА в направлении Васильковки с юго-запада, - БПЛА мимо Покровского на севере, курс - северо-западный.

Продолжается атака на юг

БПЛА в акватории Черного моря, курс - Одесский р-н. Одесской области, - сообщалось в 00:04.

Несколько групп БПЛА курсом на Одессу из акватории Черного моря, - сообщалось в 00:11.

БПЛА в направлении г. Запорожье с востока, - сообщалось в 00:45.

БПЛА в направлении Вильнянска с юга, - сообщалось в 01:39.

В Запорожской области работает ПВО

В 00:55 глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о работе ПВО по вражеским беспилотникам.

