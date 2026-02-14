РФ атаковала "Искандером" и 112 БПЛА, обезврежено 91 вражеский дрон, - Воздушные силы

В ночь на 14 февраля 2026 года противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Курской области, а также 112 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 70 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 91 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.

Последствия

Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

"Атака вражеских БПЛА продолжается, Силы обороны продолжают отражать воздушный удар. Соблюдайте правила безопасности!", - отмечают Воздушные силы.

