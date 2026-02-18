Поставка неякісних балістичних окулярів на 154,8 мільйона гривень: директору підприємства повідомлено про підозру
Директор одного з приватних підприємств організував схему заволодіння бюджетними коштами шляхом постачання Міністерству оборони України для потреб сил оборони балістичних окулярів-масок неналежної якості.
Щоб формально відповідати вимогам закупівлі, компанія надала сертифікат відповідності від німецького виробника, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Подробиці
Це дозволило їй у квітні 2023 року укласти державний контракт на постачання 100 тисяч одиниць продукції. Товари були поставлені та прийняті Міністерством оборони України. Супровідна документація, зокрема щодо випробувань, відповідала вимогам.
Пізніше за оперативними даними з митниці з’ясувалося, що до України вказане ТОВ від офіційного іноземного виробника завезло лише 2 тисячі таких окулярів. Походження решти товару наразі невідоме, однак всю партію поставили під виглядом оригінальної німецької продукції.
Проведені комплексні судові експертизи відібраних зразків підтвердили невідповідність вимогам якості щодо захисту від балістичних та механічних уламків. Під час випробувань окуляри-маски прострілювалися, тоді як оригінальна продукція німецького виробника мала витримувати такий вплив.
Окуляри-маски військові використовують під час бойових дій, щоб захистити очі від уламків після вибухів, пилу, бруду та дрібних частинок металу чи скла. Тобто неналежна якість – це насамперед пряма загроза життю та здоров’ю наших захисників.
Директору підприємства повідомлено про підозру у заволодінні майном в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, сума завданих збитків становить 154,8 мільйона гривень.
Підозрюваний перебуває за кордоном
Вживаються заходи щодо оголошення його у розшук.
Фігурант цієї справи виїхав за межі України одразу після того, як у січні цього року було повідомлено про підозру керівнику іншого комерційного підприємства за подібні схеми постачання.
Обидві компанії підконтрольні одній особі. У попередньому випадку йшлося про постачання понад 40 тисяч одиниць балістичних окулярів та окулярів-масок на суму майже 60 мільйонів гривень. Підозрюваного оголошено у міжнародний розшук.
Якщо це не Українська продукція, треба Законом примусити купляти тільки у виробників!! Якщо це кошти бюджету а не постачання від волонтерів
