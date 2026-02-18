Поставлял некачественные баллистические очки: раскрыта схема на 154,8 миллиона гривен

Директор одного из частных предприятий организовал схему завладения бюджетными средствами путем поставки Министерству обороны Украины для нужд сил обороны баллистических очков-масок ненадлежащего качества.

Чтобы формально соответствовать требованиям закупки, компания предоставила сертификат соответствия от германского производителя, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Подробности

Это позволило ей в апреле 2023 года заключить государственный контракт на поставку 100 тысяч единиц продукции. Товары были поставлены и приняты Министерством обороны Украины. Сопроводительная документация, в частности по испытаниям, соответствовала требованиям.

Позже по оперативным данным из таможни выяснилось, что в Украину указанное ООО от официального иностранного производителя завезло только 2 тысячи таких очков. Происхождение остальной части товара пока неизвестно, однако всю партию поставили под видом оригинальной германской продукции.

Проведенные комплексные судебные экспертизы отобранных образцов подтвердили несоответствие требованиям качества по защите от баллистических и механических обломков. Во время испытаний очки-маски простреливались, тогда как оригинальная продукция германского производителя должна была выдерживать такое воздействие.

Очки-маски военные используют во время боевых действий, чтобы защитить глаза от осколков после взрывов, пыли, грязи и мелких частиц металла или стекла. То есть ненадлежащее качество – это прежде всего прямая угроза жизни и здоровью наших защитников.

Директору предприятия сообщено о подозрении в завладении имуществом в особо крупных размерах в условиях военного положения, сумма нанесенного ущерба составляет 154,8 миллиона гривен.

Подозреваемый находится за границей

Принимаются меры по объявлению его в розыск.

Фигурант этого дела выехал за пределы Украины сразу после того, как в январе этого года было сообщено о подозрении руководителю другого коммерческого предприятия за подобные схемы поставок.

Обе компании подконтрольны одному лицу. В предыдущем случае речь шла о поставках более 40 тысяч единиц баллистических очков и очков-масок на сумму почти 60 миллионов гривен. Подозреваемый объявлен в международный розыск.

