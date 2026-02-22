Озброєний чоловік проник на територію резиденції Трампа: його застрелили агенти Секретної служби
Невідомий озброєний чоловік у віці близько 20 років здійснив "несанкціоноване проникнення" на територію приватної резиденції президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
За даними Секретної служби, подія трапилася близько 01:30 ночі.
Чоловіка помітили біля північних воріт з предметом, схожим на рушницю, і каністрою з пальним. У нього вистрелили, у результаті чоловік помер.
За словами офіційних осіб, ніхто з персоналу Секретної служби або шерифа округу Палм-Біч не постраждав.
На момент інциденту Трамп перебував у Білому домі у Вашингтоні.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він його амністує, а охоронців покарає….
Земля пухом тобі хлопче....
Здесь особенно тебя не проверяют,
Здесь во всём тебе, как другу, доверяют
Я Америку всегда благословляю -
Пистолет куплю, в прохожих постреляю
трамп хай вчиться у голобородька. серіал довжиною у сім років, ціною тисяч загиблих, мільйонів знедолених!
бо тема недостреленого вуха, вже не цікава!!!!
залужний - теракт у львові.
чому вбили ?
віткоф дуже солодкий.
але, звісно родич зять, звісно ближче.
але, ще є син меланії.
але, трамп там ні до чого......
Останнє що нам треба - Трамп-мартир.
Нагадаю Теракт у «Крокус-Сіті Голлі» 22,03,2024: рушниці, підпал, відрізані вуxа... Що вже трапилося з трамплом "святим мученіком"?
Злочинці мають xист до повторень