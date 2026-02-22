Озброєний чоловік проник на територію резиденції Трампа: його застрелили агенти Секретної служби

Невідомий озброєний чоловік у віці близько 20 років здійснив "несанкціоноване проникнення" на територію приватної резиденції президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

За даними Секретної служби, подія трапилася близько 01:30 ночі.

Чоловіка помітили біля північних воріт з предметом, схожим на рушницю, і каністрою з пальним. У нього вистрелили, у результаті чоловік помер.

За словами офіційних осіб, ніхто з персоналу Секретної служби або шерифа округу Палм-Біч не постраждав.

На момент інциденту Трамп перебував у Білому домі у Вашингтоні.

