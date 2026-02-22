Вооруженный мужчина проник на территорию резиденции Трампа: его застрелили агенты Секретной службы

Неизвестный вооруженный мужчина в возрасте около 20 лет совершил "несанкционированное проникновение" на территорию частной резиденции президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

По данным Секретной службы, инцидент произошел около 01:30 ночи.

Мужчину заметили у северных ворот с предметом, похожим на ружье, и канистрой с горючей жидкостью. В него выстрелили, в результате мужчина скончался.

По словам официальных лиц, никто из персонала Секретной службы или шерифа округа Палм-Бич не пострадал.

На момент инцидента Трамп находился в Белом доме в Вашингтоне.

