РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10321 посетитель онлайн
Новости
5 912 78

Вооруженный мужчина проник на территорию резиденции Трампа: его застрелили агенты Секретной службы

маєток Трампа

Неизвестный вооруженный мужчина в возрасте около 20 лет совершил "несанкционированное проникновение" на территорию частной резиденции президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По данным Секретной службы, инцидент произошел около 01:30 ночи.

Мужчину заметили у северных ворот с предметом, похожим на ружье, и канистрой с горючей жидкостью. В него выстрелили, в результате мужчина скончался.

По словам официальных лиц, никто из персонала Секретной службы или шерифа округа Палм-Бич не пострадал.

На момент инцидента Трамп находился в Белом доме в Вашингтоне.

Читайте также: Трамп после пережитого покушения анонсировал новое выступление на съезде республиканцев

Автор: 

покушение (133) США (7058) Трамп Дональд (4616)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
не того охоронці прмстрелили
показать весь комментарий
22.02.2026 17:05 Ответить
+25
чим ближче імпічмент .тим більше буде такої куйні
показать весь комментарий
22.02.2026 17:13 Ответить
+24
Якби Трамп був на місці Ван Гога, цього б ніколи не сталося!!
показать весь комментарий
22.02.2026 17:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якби Трамп був на місці Ван Гога, цього б ніколи не сталося!!
показать весь комментарий
22.02.2026 17:03 Ответить
Лі Харві Освальд був набагато професійнішим. Вироджується Америка.
показать весь комментарий
22.02.2026 17:18 Ответить
А то прихильник республіканців ліз познайомитися з кумиром а йому замість по деснам - кулю в лоба.
показать весь комментарий
22.02.2026 17:24 Ответить
По свідченню тих, хто з ним служив, стріляв він паршиво
показать весь комментарий
22.02.2026 18:38 Ответить
Так може не він і стріляв,а став цапом відбувайлом, і світу підкинули брехню.
показать весь комментарий
22.02.2026 19:24 Ответить
Схоже на те
показать весь комментарий
22.02.2026 20:05 Ответить
Так це, мабуть, один з тих, кого Трамп запросив штурмувати Конгрес США і убивали поліцейських США !?!?!
Він його амністує, а охоронців покарає….
показать весь комментарий
22.02.2026 17:44 Ответить
Світла пам'ять борцю за Демократію в Америці !
Земля пухом тобі хлопче....

.
показать весь комментарий
22.02.2026 22:24 Ответить
не того охоронці прмстрелили
показать весь комментарий
22.02.2026 17:05 Ответить
А затримати нічного гостя - нє?
показать весь комментарий
22.02.2026 17:05 Ответить
А вдруг оно стрельнит.
показать весь комментарий
22.02.2026 17:17 Ответить
Або безном обіллє
показать весь комментарий
22.02.2026 17:44 Ответить
А можливо він психічно хворий і переплутав будинок? А можливо ховався, щоб попісяти, хто точно скаже його ціль перебування на тій території. Те, що він забрався щоб вбити Трампа домисли охорони.
показать весь комментарий
22.02.2026 18:49 Ответить
Знайшли "український слід"? Може "картка Яроша" десь з нього випала? 🤔
показать весь комментарий
22.02.2026 17:07 Ответить
Порошенко підіслав.
показать весь комментарий
22.02.2026 17:20 Ответить
Більше за все, це або ******, або абдристович, послали когось до Трампа, щоб плівки Епштейна забрати??.??
показать весь комментарий
22.02.2026 17:48 Ответить
показать весь комментарий
22.02.2026 20:07 Ответить
Та там не треба ніякої візитки, він був у тапочках і з пилкою.
показать весь комментарий
22.02.2026 17:28 Ответить
Паралелі з п"яною українською фімкою, ти облиш .
показать весь комментарий
22.02.2026 17:33 Ответить
пальне закінчилось ,хотів пального попросити
показать весь комментарий
22.02.2026 17:08 Ответить
Так це ж від Орбана , чи Фіци був посланець ...
показать весь комментарий
22.02.2026 17:18 Ответить
Посол по особливо важивим дорученням!
показать весь комментарий
22.02.2026 17:34 Ответить
віллі токарєв співав в 80-х:

Здесь особенно тебя не проверяют,

Здесь во всём тебе, как другу, доверяют

Я Америку всегда благословляю -

Пистолет куплю, в прохожих постреляю
показать весь комментарий
22.02.2026 17:10 Ответить
Охорона якась непрофесійно кровожерна. Чого б не затримати порушника, все з'ясувати? Бо часу на маневри було повно, а президенту нічого не загрожувало, адже його не було.
показать весь комментарий
22.02.2026 17:11 Ответить
В 30-ті, на сталіна був здійснений "замах" - якийсь чоловік, з мислмвською "гладкостволкою, десь у Грузії, пробував "здійснить замах на вождя". Його, "грудьми прикрив "... Берія... Після смерті Сталіна та вбивства Берії, встановили, що цей "замах" сам Берія і інсценував, щоб приблизиться до вождя...
показать весь комментарий
22.02.2026 17:19 Ответить
А Гіммлер так само врятував Гітлера
показать весь комментарий
22.02.2026 17:27 Ответить
Щось чув - але не пам'ятаю конкретики...
показать весь комментарий
22.02.2026 17:29 Ответить
Було було
показать весь комментарий
22.02.2026 22:56 Ответить
Так це ж США. Там тільки не виконаєш вимоги поліцейського зразу кулю в лоб отримаєш. Це у нас в правову та демократичну державу загрались. Коли поліціянта можна найух послати та розповідати про статті Конституції. А там базар короткий. Ти спочатку виконай вимоги полісмена, а потім вже доказуй шо ти правий чи ні.
показать весь комментарий
22.02.2026 17:31 Ответить
да там прикол в том, шо у каждого на руках оружие, поэтому и такая резкая полиция. У нас же тоже лобируют оружейники всем по стволу в дом и будет счастье. Достаточно посмотреть на америкосоы и вечные перестрелки на улицах, в школах итд
показать весь комментарий
22.02.2026 17:53 Ответить
Грицю! а як ти думаєш - поліціянт яким чином змусив узять в рки зброю, каністру "з чимсь", і піти до резиденції Президента:?... Тобі це "дивним" не здається?
показать весь комментарий
22.02.2026 17:54 Ответить
А чого б це поліціянт його змушував це робити? Дивний ти якийсь...
показать весь комментарий
22.02.2026 17:56 Ответить
Ну, постав себе, на місце подібної людини... Якщо ти не "******** на голову" - то це допустимо... Але ДВА "******* на голову" на протязі півроку, при такій "їбонутості" "жертви" - це вже "перебор"...
показать весь комментарий
22.02.2026 18:01 Ответить
Я тебе не розумію. Хто кого заставляв брати в руки каністру та зброю?
показать весь комментарий
22.02.2026 18:07 Ответить
Значить, "не доганяєш"... Можна людину використать "в тьомну" - навішать якоїсь "лапші на вуха", і таким способом, завербувать... Можна знайти ""заангажированого ідіота", який буде вважать, що вій здійснює "патріотичну місію". Ну, а можна, змусить його, зробить це шантажем, пообіцявши, що все обернеться, простим затриманням...
показать весь комментарий
22.02.2026 18:17 Ответить
У новині ні про які вимоги не згадується - просто пристрелили людину.
показать весь комментарий
22.02.2026 17:55 Ответить
Ну там напевно ж якісь візуальні знаки були, це ж резиденція президента хоч і приватна, охоронна зона. А взагалі то ми не знаємо, що там було. Ми достеменно не знаємо, що цієї у Львові трапилось, а ви хочете про США щось взнати. Ми лишень обговорюємо те, що написали наші журналісти і то скоріш за все здерли з якогось сайту та ще й гугл перекладачем переклали
показать весь комментарий
22.02.2026 17:59 Ответить
Ви не обговорювали новину, просто задовбували своїми тарганами.
показать весь комментарий
22.02.2026 18:09 Ответить
У кожного свої таргани. У мене свої, а у вас свої. Так, що...
показать весь комментарий
22.02.2026 18:12 Ответить
Тільки на відміну від вас, я їх не вивалюю.
показать весь комментарий
22.02.2026 18:14 Ответить
Welcome to the US of A, де спочатку стріляють, а потім задають питання.
показать весь комментарий
22.02.2026 17:42 Ответить
Велкам у тупизну. Це, як мінімум, не професійно обрубані кінці, з урахуванням можливих спільників та замовників.
показать весь комментарий
22.02.2026 17:58 Ответить
чим ближче імпічмент .тим більше буде такої куйні
показать весь комментарий
22.02.2026 17:13 Ответить
Я теж думаю, що це провокація . Є сумніви, що хтось полізе з рушницею та каністрою до обʼєкту з федеральною охороною…
показать весь комментарий
22.02.2026 23:49 Ответить
Секретна служба зобов'язана зачитати, що затриманий має право мовчати, право на адвоката та попередження, що все сказане буде використано проти нього в суді.
показать весь комментарий
22.02.2026 17:13 Ответить
Це по закону і конституції, на які Трамп насрав.
показать весь комментарий
22.02.2026 17:18 Ответить
а жаль....
показать весь комментарий
22.02.2026 17:16 Ответить
Якась та Гамерика зовсім не приваблива. Незрозуміло чого ті тисячі латиносів туди пруться.
показать весь комментарий
22.02.2026 17:17 Ответить
Може шота хотел передать... важное.
показать весь комментарий
22.02.2026 17:20 Ответить
Звісно важливе, якщо третій раз пробують. Зараз такі повідомлення треба доставляти повітряною поштою.
показать весь комментарий
22.02.2026 18:34 Ответить
ооо.....
трамп хай вчиться у голобородька. серіал довжиною у сім років, ціною тисяч загиблих, мільйонів знедолених!
бо тема недостреленого вуха, вже не цікава!!!!
показать весь комментарий
22.02.2026 17:22 Ответить
ЯК ТО ПЕРЕДБАЧУВАНО... ПОТРІБНО Ж ЯКОСЬ "ПІДНІМАТИ" СВІЙ РЕЙТИНГ НА ФОНІ ОТОГО ВСЬОГО БАРДАКА
показать весь комментарий
22.02.2026 17:27 Ответить
Це все казки для тупих. Якщо чувака засікли, то полк охорони придурковатого, деменційного діда взяв би його живим. Живий є джерелом інформації.
показать весь комментарий
22.02.2026 17:27 Ответить
А джрело грошей було у покійного? А інформації повно у епштейна.
показать весь комментарий
22.02.2026 17:37 Ответить
А де фото того вбитого чоловіка і каністри з рушницею? Може брешете, какіє ваші даказательсва?
показать весь комментарий
22.02.2026 17:34 Ответить
Кожен день трампісти влаштовують якісь кінокомедії. Аби тільки не дійшло до конкретики у файлах Епштейна.
показать весь комментарий
22.02.2026 17:34 Ответить
як приклад:
залужний - теракт у львові.
показать весь комментарий
22.02.2026 18:01 Ответить
чому Віткофф не пійшов до нього щоб зрозуміти, які його мотиви та цілі ?

чому вбили ?
показать весь комментарий
22.02.2026 17:34 Ответить
віткоф, отой відданий холуй!
віткоф дуже солодкий.
але, звісно родич зять, звісно ближче.
але, ще є син меланії.
але, трамп там ні до чого......
показать весь комментарий
22.02.2026 18:03 Ответить
Сволочі вбили людину нізащо. Чому до нього не відправили найкращого переговорника Віткофа який би запропонував мірну угоду, поділити Білий Дурдім порівну і віддати йому дітей Тромба і Віткофа заради міру?
показать весь комментарий
22.02.2026 17:41 Ответить
Самий адекватний коментар.
показать весь комментарий
22.02.2026 19:11 Ответить
а червону дорожку в анкоридж, може той мира хтів, потім у швейцарію на переговори, трамп точно не хоче миру, взяв вбив , може то пуцин був, або його братан
показать весь комментарий
22.02.2026 17:41 Ответить
Шкода!
показать весь комментарий
22.02.2026 17:47 Ответить
очередной шиз транс походу🤣
показать весь комментарий
22.02.2026 17:50 Ответить
Видимо, он был против повышения пошлин.. )
показать весь комментарий
22.02.2026 18:01 Ответить
Скоро почнуть вбивати усiх, хто буде поруч з чубчиком,
показать весь комментарий
22.02.2026 18:05 Ответить
Тільки мені здається, що каністра з паливом та рушниця це малувато для снайпера? Чому він не взяв ще лопату , щоб заховати тіло та пристрої щоб різати на частки його?
показать весь комментарий
22.02.2026 23:45 Ответить
Нічого дивного,це Америка. Поки що це аматори . Із приблизно 300 млн. приватних стволів, мінус один. До американців почало доходити що пігулки не допомагають. Ідуть пошуки більш радикальних методів лікування.
показать весь комментарий
22.02.2026 18:24 Ответить
Такі довбонуті тільки під'южують найбільш радикалізованих виборців. Які, в свою чергу, через особливості американського виборчого процесу, визначають кандидатів у президенти.
Останнє що нам треба - Трамп-мартир.
показать весь комментарий
22.02.2026 18:43 Ответить
Все якось наперекосяк в США - то не того вибрали, то тарифи туди-сюди, тепер застрелили не того.
показать весь комментарий
22.02.2026 19:21 Ответить
Покойся с миром герой. Ты хотя бы попытался(
показать весь комментарий
22.02.2026 19:30 Ответить
Вічна пам"ять Герою! Ім"я твоє невідоме,подвиг безсмертний!
показать весь комментарий
22.02.2026 20:26 Ответить
Амеріканці про цось починають здогадуватись, нажаль поки що тільки одинаки.
показать весь комментарий
22.02.2026 20:32 Ответить
жалко, шо не заїбенив
показать весь комментарий
22.02.2026 20:57 Ответить
Был бы я приведённом...
показать весь комментарий
22.02.2026 21:51 Ответить
Не віру що в нього була рушниця та каністра з паливом. Це занадто ! Знову брехня, як було з Рене Гуд та Алексом Притті… Просто підстрелили бо людське життя для таких немає сенсу …
показать весь комментарий
22.02.2026 23:39 Ответить
додам конспірології - це все фсб - на операція, або недоусвідомлений вітькофом "дружній досвід"
Нагадаю Теракт у «Крокус-Сіті Голлі» 22,03,2024: рушниці, підпал, відрізані вуxа... Що вже трапилося з трамплом "святим мученіком"?
Злочинці мають xист до повторень
показать весь комментарий
23.02.2026 00:18 Ответить
 
 