Вооруженный мужчина проник на территорию резиденции Трампа: его застрелили агенты Секретной службы
Неизвестный вооруженный мужчина в возрасте около 20 лет совершил "несанкционированное проникновение" на территорию частной резиденции президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
По данным Секретной службы, инцидент произошел около 01:30 ночи.
Мужчину заметили у северных ворот с предметом, похожим на ружье, и канистрой с горючей жидкостью. В него выстрелили, в результате мужчина скончался.
По словам официальных лиц, никто из персонала Секретной службы или шерифа округа Палм-Бич не пострадал.
На момент инцидента Трамп находился в Белом доме в Вашингтоне.
Топ комментарии
+25 евгений коноваленко #556652
показать весь комментарий22.02.2026 17:05 Ответить Ссылка
+25 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий22.02.2026 17:13 Ответить Ссылка
+24 Дидьe Ваивальe #528285
показать весь комментарий22.02.2026 17:03 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Він його амністує, а охоронців покарає….
Земля пухом тобі хлопче....
.
Здесь особенно тебя не проверяют,
Здесь во всём тебе, как другу, доверяют
Я Америку всегда благословляю -
Пистолет куплю, в прохожих постреляю
трамп хай вчиться у голобородька. серіал довжиною у сім років, ціною тисяч загиблих, мільйонів знедолених!
бо тема недостреленого вуха, вже не цікава!!!!
залужний - теракт у львові.
чому вбили ?
віткоф дуже солодкий.
але, звісно родич зять, звісно ближче.
але, ще є син меланії.
але, трамп там ні до чого......
Останнє що нам треба - Трамп-мартир.
Нагадаю Теракт у «Крокус-Сіті Голлі» 22,03,2024: рушниці, підпал, відрізані вуxа... Що вже трапилося з трамплом "святим мученіком"?
Злочинці мають xист до повторень