СБС уразили нафтобазу окупантів в тимчасово окупованому Луганську. ВIДЕО

Сили оборони України вдруге за тиждень уразили нафтобазу на півдні окупованого Луганська. Наразі там вирує велика пожежа, дим з якої видно за декілька кілометрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив 1-й окремий центр Сил безпілотних систем.

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"Сьогодні наші оператори відпрацювали по нафтобазі в т.о. Луганську.

Менше пального – менше можливостей для маневрів, ротацій і підтримки штурмових дій. У сучасній війні логістика – це життєво необхідна система для функціонування армії. Послідовне та систематичне ураження цієї системи створює відчутний результат.

Це техніка, яка не рухатиметься. Танки не зможуть навести гармати на українські сили. Артилерія не відпрацює по наших підрозділах. Логістичні ланцюги розірвані, плани – зірвані. Продовжуємо виснажувати воєнний потенціал ворога. Діємо точно. Рухаємося далі", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Вночі 27 лютого в тимчасово окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці повідомили про кілька вибухів, після яких за межами міста було видно заграву й полум’я. Також повідомляють про перебої зі світлом.

Telegram-канал Exilenova+ повідомив, що в окупованому місті було уражено нафтобазу, яку російська армія використовує для потреб окупаційного війська.

Минулий удар по цій нафтобазі був в ніч на 22 лютого. А до цього атака була в ніч на 5 вересня 2025 року.

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