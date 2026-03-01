На Чорногірському хребті лавина накрила групу туристів: одна людина постраждала

У Карпатах на схилі Чорногірського хребта зійшла лавина, коли там перебувала група лижників. Є постраждалий.

Про це пише журналіст Віталій Глагола, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Журналіст зазначив, що наразі відомо про те, що одну людину накрило снігом повністю.Друзі встигли його відкопати.

Іншим людям дивом вдалося уникнути серйозних наслідків, - додав Глагола.

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Попередження рятувальників

Надзвичайники зазначили, що через потепління 1-2 березня у високогір’ї зберігається значна лавинна небезпека третього рівня. Туристів закликають не вирушати у потенційно небезпечні райони.

Раніше ми повідомляли, що Укргідрометцентр в тестовому режимі запустив власний мобільний застосунок "цеПогода". У застосунку буде публікуватися перевірена інформація та офіційні попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

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