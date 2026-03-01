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Новини Рятувальні операції ДСНС
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На Чорногірському хребті лавина накрила групу туристів: одна людина постраждала

У Карпатах зійшла лавина

У Карпатах на схилі Чорногірського хребта зійшла лавина, коли там перебувала група лижників. Є постраждалий.

Про це пише журналіст Віталій Глагола, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо? 

Журналіст зазначив, що наразі відомо про те, що одну людину накрило снігом повністю.Друзі встигли його відкопати.

Іншим людям дивом вдалося уникнути серйозних наслідків, - додав Глагола.

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Попередження рятувальників

Надзвичайники зазначили, що через потепління 1-2 березня у високогір’ї зберігається значна лавинна небезпека третього рівня. Туристів закликають не вирушати у потенційно небезпечні райони.

  • Раніше ми повідомляли, що Укргідрометцентр в тестовому режимі запустив власний мобільний застосунок "цеПогода". У застосунку буде публікуватися перевірена інформація та офіційні попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

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Автор: 

Карпати (278) лавина (78) ДСНС (5351)
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Топ коментарі
+8
добре, шо всі живі, а штани завжди можна випрати.
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01.03.2026 19:03 Відповісти
+2
най буде
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01.03.2026 21:05 Відповісти
+2
1.Все дуже сильно залежить від товщини шару снігу і його конститенції.
2. Якби не було того одного постраждалого, то як гадаєте, чи була б новина про те, що 9 людей трохи притрусило снігом?
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01.03.2026 22:10 Відповісти
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добре, шо всі живі, а штани завжди можна випрати.
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01.03.2026 19:03 Відповісти
цікаво звучит новина "лавина накрила групу, постраждала одна людина", решта, що кацапи ?
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01.03.2026 19:30 Відповісти
Якщо, наприклад, групу з 10 лижників лавина накрила так, що 9 відкопались самостійно менше, ніж за хвилину, а один сам не зміг і його відкопували 3-5 хвилин, то буде тільки одна постраждала людина.
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01.03.2026 20:28 Відповісти
відкопатись свмостійно - це вкрай рідкі випадки, хіба що суха лавина накриє вже на ізльоті. Якщо лавина мокра, то самовідкопатись практично неможливо. Тому лавинні шнури у допомогу, але впевнений, що ті лижники уявлення не мають, що то таке. Та якби і мали, то таскати з собою і мати напоготові стовідсотково ліньки.
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01.03.2026 20:49 Відповісти
1.Все дуже сильно залежить від товщини шару снігу і його конститенції.
2. Якби не було того одного постраждалого, то як гадаєте, чи була б новина про те, що 9 людей трохи притрусило снігом?
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01.03.2026 22:10 Відповісти
консистенція там може бути двох типів - або суха лавина, або мокра. У сухій можно задихнутись у першу ж хвилину, якщо не знаєш як поводитись. Ну і залежить від того, чи скине лавина зі скель, або якщо це мокра лавина, то вона просто може вбити об якусь перешкоду тіпа скелі або валуна.
Впевнений, що у данному випадку під лавину попав тільки один, бо інакше нікому було би ні шукать, ні відкопувать. Ну і повезло, що була суха, бо мокру руками не відкопаєш.
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01.03.2026 22:38 Відповісти
Ну, мисливець за лавинами Отуотер мав власну і значно багатшу градацію констстенцій снігового покрову. Я все не пам'ятаю, там начебто були і снігова дошка і глибинна ізморозь... В молодості мав його книгу, поки її в гуртожитку не скиздили.
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01.03.2026 23:51 Відповісти
Отуотер і у мене був))
З дошками стикався безпосередньо, з іншими, на щастя, безпосередньо не довелось.
Книгу скиздили у шостому? )
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01.03.2026 23:57 Відповісти
Якщо у тебе був Отуотер, то підозрюю що ти міг знати Сержанта Ігоря Аркадійовича.
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02.03.2026 00:00 Відповісти
На жаль, не знав цієї людини. Я альпінізмом чи гірськими лижами не займався. Просто з дитинства дуже цікавила фізика і величезна енергія цього явища
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02.03.2026 00:19 Відповісти
Ясно. Просто я був головою альпсекції, як раз після каденції Юрка Кузьменка, який був ХПСником. Ти його навряд чи знаєш, бо він закінчував задовго до твого вступу.
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02.03.2026 00:28 Відповісти
То була епоха Хімтуристу, яку я застав на самому закаті. Ми тільки один ра їздили до Хімтуристу прибирати територію. Здаєтьс, то було у 1988 році. Там був Корнілов і ще викладач з кафедри фізвизовання Бірюк. Останній пропонував позмагатись з ним хто швидше перепливе річку туди і назад. Старшокурсники відмовились, а мене підбили товариші (ми тоді трохи випили дешевого вина "Солнечная гроздь", що трохи додало сміливості). Неочікувано я виграв. Хлопці сказал, що заліку з фізкультури мені не бачити. Проте, той залвк я здавав легко. Бірюк до мене нерогано відносився
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02.03.2026 07:50 Відповісти
У сімнадцятому. Я якраз 19 серпня 1991 року їхав за залишками речей, а там все винесли з кімнати, залишилась тільки двохпудова гиря і набір скляних шліфів на 19. Ще зранку чув сповіщення про ГКЧП і згадав книгу японського автора "Серпень без імператора".
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02.03.2026 00:17 Відповісти
най буде
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01.03.2026 21:05 Відповісти
 
 