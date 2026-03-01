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На Чорногірському хребті лавина накрила групу туристів: одна людина постраждала
У Карпатах на схилі Чорногірського хребта зійшла лавина, коли там перебувала група лижників. Є постраждалий.
Про це пише журналіст Віталій Глагола, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Журналіст зазначив, що наразі відомо про те, що одну людину накрило снігом повністю.Друзі встигли його відкопати.
Іншим людям дивом вдалося уникнути серйозних наслідків, - додав Глагола.
Попередження рятувальників
Надзвичайники зазначили, що через потепління 1-2 березня у високогір’ї зберігається значна лавинна небезпека третього рівня. Туристів закликають не вирушати у потенційно небезпечні райони.
- Раніше ми повідомляли, що Укргідрометцентр в тестовому режимі запустив власний мобільний застосунок "цеПогода". У застосунку буде публікуватися перевірена інформація та офіційні попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.
Топ коментарі
+8 untrollable
показати весь коментар01.03.2026 19:03 Відповісти Посилання
+2 Lex Lexton
показати весь коментар01.03.2026 21:05 Відповісти Посилання
+2 Антип61
показати весь коментар01.03.2026 22:10 Відповісти Посилання
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2. Якби не було того одного постраждалого, то як гадаєте, чи була б новина про те, що 9 людей трохи притрусило снігом?
Впевнений, що у данному випадку під лавину попав тільки один, бо інакше нікому було би ні шукать, ні відкопувать. Ну і повезло, що була суха, бо мокру руками не відкопаєш.
З дошками стикався безпосередньо, з іншими, на щастя, безпосередньо не довелось.
Книгу скиздили у шостому? )