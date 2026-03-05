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Новини Знищення російської техніки
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ССО знищили ЗРС С-400 у Криму та склади окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Підрозділи Front-strike ССО провели серію влучних ударів по ТОТ: знищено район базування С-400 в Орлівці, три склади ПММ та об'єкт ремонту ворога. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили Спеціальних Операцій ЗС України у телеграм.

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"Підрозділи front-strike Сил спеціальних операцій продовжують знищувати "кровоносну систему" сил противника на тимчасово окупованих територіях України. За останні дні підрозділи ССО провели серію високоточних ударів по об'єктах забезпечення ворога", - йдеться в повідомленні.

Серед уражених цілей:

  • район базування ЗРС С-400 в окупованій Орлівці в Криму;
  • три склади паливно-мастильних матеріалів ворога - один в Маріуполі та два в Новоамвросіївському на Донеччині;
  • в Амвросіївці знищено склад матеріально-технічного забезпечення;
  • обʼєкт ремонтно-відновлювального підрозділу ворога в Зачатівці на Донеччині.

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"Знищення складів ПММ та МТЗ суттєво підриває наступальний потенціал ворога.

Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою стратегічної знемоги ворога вести війну проти України", - зазначають в ССО.

Що передувало?

У ніч на 4 березня підрозділи Сил оборони України уразили склад зберігання боєприпасів поблизу Нижньої Кринки, матеріально-технічних засобів неподалік Чистякового на тимчасово окупованій Донеччині та наземний ретранслятор пункту управління ударними БпЛА типу Герань/Гербера в районі Чорноморського, що у тимчасово окупованому українському Криму

Автор: 

Маріуполь (3248) знищення (10327) Донецька область (11310) ССО Сили спеціальних операцій (708) Бахчисарайський район (3) Донецький район (65) Маріупольський район (106) Амвросіївка (3) Новоамвросіївське (1) Орлівка (1)
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Черговий Тріумф для ЗСУ!
Гарна робота!
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05.03.2026 12:09 Відповісти
Жодного тріумфу на відео я не побачив. Чергове відео з хаотичними влучаннями.
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05.03.2026 14:25 Відповісти
ППОцид триває, дуже добре.
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05.03.2026 12:10 Відповісти
Знищуємо аж бігом.
Мало вже залишилось, бо відосіков з їх феєричною детонацією вже майже немає.
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05.03.2026 12:26 Відповісти
Щось готується. Останній раз, коли вирізали ППО в Криму, закінчився нальотом на Новоросійськ, знищенням/пошкодженням 6 з 7 стендерів нафтоналивних, пошкодженням носіїв калібрів, знищенням елементів С-300, з тих, що "захищають" Новоросійськ, знищенням крутого виробництва спец-жирів тощо.
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05.03.2026 15:05 Відповісти
Били по якимось хлiвам. А де ж там С-400?
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05.03.2026 17:05 Відповісти
А ти підійди ближче. Все побачиш і нам покажеш
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06.03.2026 10:10 Відповісти
 
 