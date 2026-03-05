ССО знищили ЗРС С-400 у Криму та склади окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Підрозділи Front-strike ССО провели серію влучних ударів по ТОТ: знищено район базування С-400 в Орлівці, три склади ПММ та об'єкт ремонту ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили Спеціальних Операцій ЗС України у телеграм.

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"Підрозділи front-strike Сил спеціальних операцій продовжують знищувати "кровоносну систему" сил противника на тимчасово окупованих територіях України. За останні дні підрозділи ССО провели серію високоточних ударів по об'єктах забезпечення ворога", - йдеться в повідомленні.

Серед уражених цілей:

район базування ЗРС С-400 в окупованій Орлівці в Криму;

три склади паливно-мастильних матеріалів ворога - один в Маріуполі та два в Новоамвросіївському на Донеччині;

в Амвросіївці знищено склад матеріально-технічного забезпечення;

обʼєкт ремонтно-відновлювального підрозділу ворога в Зачатівці на Донеччині.

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"Знищення складів ПММ та МТЗ суттєво підриває наступальний потенціал ворога.

Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою стратегічної знемоги ворога вести війну проти України", - зазначають в ССО.

Що передувало?

У ніч на 4 березня підрозділи Сил оборони України уразили склад зберігання боєприпасів поблизу Нижньої Кринки, матеріально-технічних засобів неподалік Чистякового на тимчасово окупованій Донеччині та наземний ретранслятор пункту управління ударними БпЛА типу Герань/Гербера в районі Чорноморського, що у тимчасово окупованому українському Криму