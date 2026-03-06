Ворог не припиняє атак на Херсонщину та мінує райони Херсону

Протягом минулої доби російські війська атакували Херсонську область дронами, авіацією та артилерією. У Херсоні ворог мінує територію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Прокудін та у поліції області.

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Обстріли за добу

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Дудчани, Широка Балка, Станіслав, Новодмитрівка, П'ятихатки, Золота Балка, Антонівка, Веселе, Дніпровське, Кізомис, Комишани, Львове, Микільське, Придніпровське, Садове, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк, Янтарне, Олександрівка, Софіївка, Велетенське, Бургунка, Качкарівка, Новокаїри та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків.Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення.

Удари по Херсону та мінування території

Вночі російські загарбники атакували Центральний район Херсону. Російські війська з тимчасово окупованого лівого берега вели прицільний вогонь по житлових кварталах.

Внаслідок прямого влучання значних руйнувань зазнав один із приватних будинків — пробито дах, стіни, вибито вікна. Пошкоджено також сусідні оселі.

Зранку 6 березня поліція Херсонщини повідомила, що до них надходить інформація про мінування ворогом території міста. Зокрема, протипіхотні міни виявлено на вулиці Костя Гордієнка.

У поліції закликали не пересуватися вказаним районом. Оскільки територія мінування може бути значнішою.

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