Одна людина загинула і четверо поранені внаслідок російських обстрілів Херсону. ВIДЕО

Упродовж дня 5 березня російські війська завдавали ударів по Херсону, внаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову ОВА Олександра Прокудіна та телеграм-канал Херсонської ОВА.

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Удари по центральній частині міста

Орієнтовно о 09:15 російські окупанти атакували з БпЛА центральну частину Херсону.

Ворог скинув вибухівку з дрона на 67-річного чоловіка, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги. Бригада швидкої доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.

Пізніше стало відомо, що через ранковий російський обстріл центральної частини Херсона загинув літній чоловік.

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"79-річний херсонець дістав смертельні поранення у власній оселі, яку обстріляли окупаційні війська. Мої співчуття рідним та близьким вбитого", - написав голова ОВА.

Орієнтовно о 10:30 російські загарбники атакували з БпЛА цивільний транспорт у центрі Херсону.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона згоріли три автівки, ще одна – пошкоджена.

На місце чергового ворожого удару оперативно прибули рятувальники, які ліквідували пожежі.

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В ОВА додали, що через атаку російського БпЛА у середмісті Херсона постраждала жінка. У 70-річної жінки, яка самостійно звернулась до медиків, діагностували вибухову травму та контузію. Потерпілій надають необхідну допомогу.

Також пізніше до лікарні звернулась ще одна жінка, яка напередодні постраждала внаслідок атаки російського дрона у центральній частині Херсона.

У 56-річної херсонки діагностували мінно-вибухову травму та акубаротравму. Наразі медики надають потерпілій всю необхідну допомогу.

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Корабельний район

Близько 14:10 росіяни обстріляли Корабельний район Херсону.

Внаслідок атаки поранення дістав 79-річний чоловік. Він дістав мінно-вибухову травму, а також втратив частину нижньої кінцівки. Потерпілого доставили до лікарні, де йому надають всю необхідну допомогу.

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