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Російські загарбники обірвали життя трьох жителів Херсонщини
Російські загарбники обірвали життя ще двох жителів Херсона.
Про це заявив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Сьогодні внаслідок російського обстрілу поранення, несумісні з життям, дістали 76-річна жінка та 35-річний чоловік.
Пізніше стало відомо, що о 13:30 російські військові атакували з БпЛА велосипедистку у Новодмитрівці Білозерської громади. Ворожий дрон влучив у спину 49-річної місцевої жительки, яка їхала на велосипеді. Вона дістала поранення, несумісні з життям.
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