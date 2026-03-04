Російські загарбники обірвали життя трьох жителів Херсонщини

Російські загарбники обірвали життя ще двох жителів Херсона.

Про це заявив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Сьогодні внаслідок російського обстрілу поранення, несумісні з життям, дістали 76-річна жінка та 35-річний чоловік.

Пізніше стало відомо, що о 13:30 російські військові атакували з БпЛА велосипедистку у Новодмитрівці Білозерської громади. Ворожий дрон влучив у спину 49-річної місцевої жительки, яка їхала на велосипеді. Вона дістала поранення, несумісні з життям.

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