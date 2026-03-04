Викрито подружжя, яке коригувало атаки ворога по Херсону та закликало до захоплення міста. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала ще двох ворожих поплічників у Херсоні. Ними виявились місцевий охоронець гаражного кооперативу та його дружина.

Як встановило розслідування, у соцмережах фігурант виправдовував тимчасову окупацію лівобережжя Херсонщини і закликав до захоплення обласного центру, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

При цьому його дружина займалася наведенням російських обстрілів по громаді. Встановлено, що під виглядом прогулянок із собакою вона обходила місцевість, щоб виявити і передати рашистам локації Сил оборони.

Для контактів з окупантами фігурантка спочатку використовувала власний мобільний телефон. Потім, для конспірації зв’язку, російські спецслужбісти за допомогою дрона "перекинули" їй з лівого берега пакунок з новим смартфоном.

Співробітники СБУ задокументували злочини обох фігурантів і затримали їх за місцем проживання. Під час обшуків у подружжя вилучено мобільні телефони з доказами злочинів на користь РФ

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України та глорифікація її учасників.

Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.









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