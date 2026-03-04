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Новини Фото Затримання коригувальників
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Викрито подружжя, яке коригувало атаки ворога по Херсону та закликало до захоплення міста. ФОТОрепортаж

Служба безпеки затримала ще двох ворожих поплічників у Херсоні. Ними виявились місцевий охоронець гаражного кооперативу та його дружина.

Як встановило розслідування, у соцмережах фігурант виправдовував тимчасову окупацію лівобережжя Херсонщини і закликав до захоплення обласного центру, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

При цьому його дружина займалася наведенням російських обстрілів по громаді. Встановлено, що під виглядом прогулянок із собакою вона обходила місцевість, щоб виявити і передати рашистам локації Сил оборони.

Для контактів з окупантами фігурантка спочатку використовувала власний мобільний телефон. Потім, для конспірації зв’язку, російські спецслужбісти за допомогою дрона "перекинули" їй з лівого берега пакунок з новим смартфоном.

Співробітники СБУ задокументували злочини обох фігурантів і затримали їх за місцем проживання. Під час обшуків у подружжя вилучено мобільні телефони з доказами злочинів на користь РФ

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану;
  • виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України та глорифікація її учасників.

Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Викрито подружжя, яке коригувало атаки ворога по Херсону
Викрито подружжя, яке коригувало атаки ворога по Херсону
Викрито подружжя, яке коригувало атаки ворога по Херсону
Викрито подружжя, яке коригувало атаки ворога по Херсону

Також читайте: Доба на Донеччині: внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула, 5 - поранено. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (21231) Херсон (3877) Херсонська область (6711) Херсонський район (907)
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Топ коментарі
+10
виколювати очі,й відпускати.
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04.03.2026 10:39 Відповісти
+9
Такую моазь давно уже пора в расход пускать ,а не панькаься.Кацапы с такими особо не царемоняться:сразу или на подвал для крепкой беседы, или пулю в затылоу пускают.
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04.03.2026 10:55 Відповісти
+5
Сергій А вам цих дуже шкода?Я впевнена що ці теж з 73 %племʼя ждунів😡
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04.03.2026 11:03 Відповісти
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виколювати очі,й відпускати.
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04.03.2026 10:39 Відповісти
я щось не бачив таких закликів у світлинах про всяких міндічів і т.д. і т.п
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04.03.2026 10:50 Відповісти
Сергій А вам цих дуже шкода?Я впевнена що ці теж з 73 %племʼя ждунів😡
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04.03.2026 11:03 Відповісти
Добре, поставлю питання по іншому, скількох топ корупціонерів у нас реально покарано, не підкажете??
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04.03.2026 11:25 Відповісти
ти з головою взагалі дружиш?
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04.03.2026 11:56 Відповісти
Такую моазь давно уже пора в расход пускать ,а не панькаься.Кацапы с такими особо не царемоняться:сразу или на подвал для крепкой беседы, или пулю в затылоу пускают.
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04.03.2026 10:55 Відповісти
в Дніпро їх... і нехай пливуть ці пдр-моржі, пока водичка файненька, з камінням -буйками на ніжках
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04.03.2026 10:50 Відповісти
Пустить на корм днепровским ракам.
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04.03.2026 11:06 Відповісти
Ідейні. Цікаво коли будуть публічні вибачення та випуск їх, після згоди співпраці з слідством.
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04.03.2026 11:13 Відповісти
Зрадники гірше ворогів бо живуть порвч і в любий момент продадуть або ідейні здадуть кара має бути жоистка і справедлива віддайте їх постраждалим від свинособак
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04.03.2026 11:49 Відповісти
главно дєло не позбавляйте їх виборчих прав. Рано чи пізно вибори відбудуться, а партія "явастуданєпасилал" повинна впевнено набрати 5%.
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04.03.2026 12:14 Відповісти
А чому не державна зрада? Вони вбивали наших людей за допомогою ворога і тільки вісім років? Може їх ще й до єрмака на підробіток відправити?
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04.03.2026 15:14 Відповісти
Скільки ще можна кричати в порожнечу? Але здається, ми таки продовжуємо закривати очі на очевидне. Які в біса ,,8 років'' за державну зраду та допомогу окупанту під час великої війни?!! Ви при своєму розумі? Цей ,,гуманізм'' у білих рукавичках - це не що інше, як запрошення ворогу нищити нас зсередини. Ми ніколи не зупинимо цю армію ворожих інформаторів, агентів, паліїв та корегувальників, поки норми закону і ступінь покарання для них є прийнятними і не лякають іх.... Історія вчить людство жорстко ще з часів Стародавнього Риму: Тоді перемога над Ганнібалом стала можливою лише після того, як Рим нещадно очистив власні лави від панікерів та прихильників капітуляції. У ВеликІй Британіі Вінстон Черчилль під час Другоі Світовоі не грав у демократію з прихильниками нацистів. Операція ,,Humphrey'' за одну ніч ізолювала внутрішніх ворогів, а впійманих ворожих агентів, коригувальників чи інформаторів просто вішали (вирок суду до того ж мав виконати найближчий родич, якщо він відмовлявся - вішали обох) що і дозволило тоді країні вистояти в ,,Битві за Британію''. В тому ж Ізраїлі зараз який теж воює, безпека тримається на жорсткому принципі - жодного шансу для внутрішнього терориста. Це питання виживання нації.!!! Досить вже курва гратися з російськими терористами в ,,цяцьки-пецьки''!!!!! Законодавство має бути вже давно адаптоване до реалій війни, де покарання за зраду - це має бути не ,,відпустка'' за державний кошт і на державних харчах, а найвищий ступінь відповідальності. Без перемоги над внутрішнім ворогом ми ніколи не здолаємо зовнішнього!!! Ніколи !!! Це вже доведено історією....А поки що ми щодня читаємо по кілька повідомлень про виявлених ворожих агентів .... Щодня !!!
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04.03.2026 15:43 Відповісти
 
 