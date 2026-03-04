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Разоблачены супруги, которые корректировали атаки врага по Херсону и призывали к захвату города. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала еще двух вражеских пособников в Херсоне. Ими оказались местный охранник гаражного кооператива и его жена.

Как установило расследование, в соцсетях фигурант оправдывал временную оккупацию левобережья Херсонщины и призывал к захвату областного центра, пишет Цензор.НЕТ.

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Подробности

При этом его жена занималась наведением российских обстрелов по громаде. Установлено, что под видом прогулок с собакой она обходила местность, чтобы выявить и передать рашистам локации Сил обороны.

Для контактов с оккупантами фигурантка сначала использовала собственный мобильный телефон. Затем, для конспирации связи, российские спецслужбы с помощью дрона "перебросили" ей с левого берега пакет с новым смартфоном.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления обоих фигурантов и задержали их по месту жительства. Во время обысков у супругов изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступлений в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения;
  • оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и героизация ее участников.

Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Разоблачены супруги, которые корректировали атаки врага по Херсону
Разоблачены супруги, которые корректировали атаки врага по Херсону
Разоблачены супруги, которые корректировали атаки врага по Херсону
Разоблачены супруги, которые корректировали атаки врага по Херсону

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Автор: 

армия РФ (23014) Херсон (3329) Херсонская область (5723) Херсонский район (893)
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Топ комментарии
+10
виколювати очі,й відпускати.
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04.03.2026 10:39 Ответить
+9
Такую моазь давно уже пора в расход пускать ,а не панькаься.Кацапы с такими особо не царемоняться:сразу или на подвал для крепкой беседы, или пулю в затылоу пускают.
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04.03.2026 10:55 Ответить
+5
Сергій А вам цих дуже шкода?Я впевнена що ці теж з 73 %племʼя ждунів😡
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04.03.2026 11:03 Ответить
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виколювати очі,й відпускати.
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04.03.2026 10:39 Ответить
я щось не бачив таких закликів у світлинах про всяких міндічів і т.д. і т.п
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04.03.2026 10:50 Ответить
Сергій А вам цих дуже шкода?Я впевнена що ці теж з 73 %племʼя ждунів😡
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04.03.2026 11:03 Ответить
Добре, поставлю питання по іншому, скількох топ корупціонерів у нас реально покарано, не підкажете??
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04.03.2026 11:25 Ответить
ти з головою взагалі дружиш?
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04.03.2026 11:56 Ответить
Такую моазь давно уже пора в расход пускать ,а не панькаься.Кацапы с такими особо не царемоняться:сразу или на подвал для крепкой беседы, или пулю в затылоу пускают.
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04.03.2026 10:55 Ответить
в Дніпро їх... і нехай пливуть ці пдр-моржі, пока водичка файненька, з камінням -буйками на ніжках
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04.03.2026 10:50 Ответить
Пустить на корм днепровским ракам.
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04.03.2026 11:06 Ответить
Ідейні. Цікаво коли будуть публічні вибачення та випуск їх, після згоди співпраці з слідством.
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04.03.2026 11:13 Ответить
Зрадники гірше ворогів бо живуть порвч і в любий момент продадуть або ідейні здадуть кара має бути жоистка і справедлива віддайте їх постраждалим від свинособак
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04.03.2026 11:49 Ответить
главно дєло не позбавляйте їх виборчих прав. Рано чи пізно вибори відбудуться, а партія "явастуданєпасилал" повинна впевнено набрати 5%.
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04.03.2026 12:14 Ответить
А чому не державна зрада? Вони вбивали наших людей за допомогою ворога і тільки вісім років? Може їх ще й до єрмака на підробіток відправити?
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04.03.2026 15:14 Ответить
Скільки ще можна кричати в порожнечу? Але здається, ми таки продовжуємо закривати очі на очевидне. Які в біса ,,8 років'' за державну зраду та допомогу окупанту під час великої війни?!! Ви при своєму розумі? Цей ,,гуманізм'' у білих рукавичках - це не що інше, як запрошення ворогу нищити нас зсередини. Ми ніколи не зупинимо цю армію ворожих інформаторів, агентів, паліїв та корегувальників, поки норми закону і ступінь покарання для них є прийнятними і не лякають іх.... Історія вчить людство жорстко ще з часів Стародавнього Риму: Тоді перемога над Ганнібалом стала можливою лише після того, як Рим нещадно очистив власні лави від панікерів та прихильників капітуляції. У ВеликІй Британіі Вінстон Черчилль під час Другоі Світовоі не грав у демократію з прихильниками нацистів. Операція ,,Humphrey'' за одну ніч ізолювала внутрішніх ворогів, а впійманих ворожих агентів, коригувальників чи інформаторів просто вішали (вирок суду до того ж мав виконати найближчий родич, якщо він відмовлявся - вішали обох) що і дозволило тоді країні вистояти в ,,Битві за Британію''. В тому ж Ізраїлі зараз який теж воює, безпека тримається на жорсткому принципі - жодного шансу для внутрішнього терориста. Це питання виживання нації.!!! Досить вже курва гратися з російськими терористами в ,,цяцьки-пецьки''!!!!! Законодавство має бути вже давно адаптоване до реалій війни, де покарання за зраду - це має бути не ,,відпустка'' за державний кошт і на державних харчах, а найвищий ступінь відповідальності. Без перемоги над внутрішнім ворогом ми ніколи не здолаємо зовнішнього!!! Ніколи !!! Це вже доведено історією....А поки що ми щодня читаємо по кілька повідомлень про виявлених ворожих агентів .... Щодня !!!
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04.03.2026 15:43 Ответить
 
 