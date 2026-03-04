Разоблачены супруги, которые корректировали атаки врага по Херсону и призывали к захвату города. ФОТОрепортаж
Служба безопасности задержала еще двух вражеских пособников в Херсоне. Ими оказались местный охранник гаражного кооператива и его жена.
Как установило расследование, в соцсетях фигурант оправдывал временную оккупацию левобережья Херсонщины и призывал к захвату областного центра, пишет Цензор.НЕТ.
Подробности
При этом его жена занималась наведением российских обстрелов по громаде. Установлено, что под видом прогулок с собакой она обходила местность, чтобы выявить и передать рашистам локации Сил обороны.
Для контактов с оккупантами фигурантка сначала использовала собственный мобильный телефон. Затем, для конспирации связи, российские спецслужбы с помощью дрона "перебросили" ей с левого берега пакет с новым смартфоном.
Сотрудники СБУ задокументировали преступления обоих фигурантов и задержали их по месту жительства. Во время обысков у супругов изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступлений в пользу РФ.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения;
- оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и героизация ее участников.
Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль