Разоблачены супруги, которые корректировали атаки врага по Херсону и призывали к захвату города. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала еще двух вражеских пособников в Херсоне. Ими оказались местный охранник гаражного кооператива и его жена.

Как установило расследование, в соцсетях фигурант оправдывал временную оккупацию левобережья Херсонщины и призывал к захвату областного центра, пишет Цензор.НЕТ.

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При этом его жена занималась наведением российских обстрелов по громаде. Установлено, что под видом прогулок с собакой она обходила местность, чтобы выявить и передать рашистам локации Сил обороны.

Для контактов с оккупантами фигурантка сначала использовала собственный мобильный телефон. Затем, для конспирации связи, российские спецслужбы с помощью дрона "перебросили" ей с левого берега пакет с новым смартфоном.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления обоих фигурантов и задержали их по месту жительства. Во время обысков у супругов изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступлений в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и героизация ее участников.

Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.









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