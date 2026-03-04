Сутки на Донетчине: в результате вражеских обстрелов 1 человек погиб, 5 - ранены. ФОТОрепортаж

В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 4 марта рассказал начальник ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Доброполье ранен человек, поврежден автомобиль. В Новотроицком и Торецком Шаховской громады повреждены по 2 дома.

Краматорский район

В Николаевке поврежден дом, в Малиновке — 9 домов, в Райгородке — инфраструктура. В Славянске 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 63 частных дома. В Беленьком Краматорской громады поврежден автомобиль. В Шостаковке Новодонецкой громады поврежден частный дом и хозяйственная постройка. В Дружковке ранен человек и поврежден инфраструктурный объект; в Алексеево-Дружковке ранен человек.

Бахмутский район

В Резныковке Северской громады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 444 человека, в том числе 77 детей.







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