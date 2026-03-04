Оккупанты обстреляли 32 населенных пункта Херсонщины: 15 человек ранены, среди них - два ребенка

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Садовое, Кизомыс, Камышаны, Белозерка, Велетенское, Чернобаевка, Днепровское, Молодежное, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Александровка, Дарьевка, Берислав, Золотая Балка, Качкаровка, Дудчаны, Новорайск, Бургунка, Веселое, Дарьевка, Змиевка, Ивановка, Никольское, Михайловка, Монастырское, Ольговка, Токаревка, Тягинка, Красный Маяк и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 7 многоэтажек и 7 частных домов. Также оккупанты испортили здание коммунального предприятия и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 15 человек получили ранения, среди них - 2 ребенка.

