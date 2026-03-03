РФ атаковала Херсонщину дронами и артиллерией: погиб полицейский, еще 8 человек ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 3 марта российские войска массированно атаковали населенные пункты Херсонщины артиллерией и беспилотниками. В результате обстрелов погиб один человек, еще восемь получили ранения, среди них – сотрудники полиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру и Херсонскую ОВА.
"По данным следствия, в течение 3 марта 2026 года вражеская армия атаковала населенные пункты области артиллерией, в частности реактивным, минометным оружием и дронами различного типа.
По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии один человек погиб, еще восемь – получили травмы", – говорится в сообщении.
Удары по Херсону
- Около 05:00 утра в результате попадания ударного БПЛА вблизи служебного автомобиля погиб сотрудник полиции, еще один получил ранения.
- Все атаки на мирных жителей, продолжавшиеся в течение дня, также происходили с помощью различного типа БПЛА: в Херсоне получили ранения три женщины и трое мужчин,
Дарьевка
- Еще одна женщина пострадала в Дарьевке.
Разрушения
- Также повреждения получили частные и многоквартирные дома, автотранспорт.
- Около 17:00 враг в очередной раз сбросил взрывчатку с беспилотника на территорию одного из коммунальных предприятий Херсонского городского совета. Повреждено здание, разрушена стена, выбито более 10 окон.
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