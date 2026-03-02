Четыре человека ранены в результате ударов РФ по Херсону и области. ВИДЕО

В течение 2 марта 2026 года российская армия атаковала Херсон и населенные пункты Херсонской области артиллерийским, минометным оружием и дронами различного типа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру и Херсонскую ОВА.

Так, по данным прокуратуры, в Херсонской области в результате российских атак получили ранения четыре человека.

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Удары по Херсону

Так, отмечается, что российские военные с самого утра обстреляли центральную часть Херсона.

Враг прицельно ударил по многоэтажке. В результате прямого попадания повреждены квартиры, одна из которых подверглась серьезным разрушениям. Также поврежден припаркованный рядом автомобиль.

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Ориентировочно в 11:00 российские военные обстреляли из артиллерии частный сектор в Корабельном районе Херсона.

В результате "прилетов" повреждены по меньшей мере три жилых дома. В домах выбиты стекла и разрушены фасады.

Информация о пострадавших не поступала.

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Около 11:20 российские захватчики в очередной раз атаковали Корабельный район Херсона.

В результате вражеского удара по жилому дому 47-летняя женщина получила взрывную травму и контузию. Пострадавшей оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Ориентировочно в 15:00 российские оккупанты нанесли удар по центру Херсона.

Под вражеский удар попала 54-летняя женщина. Предварительно, она получила взрывную травму. Бригада "скорой" доставила пострадавшую в больницу в среднем состоянии тяжести.

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Обстрел Антоновки и Широкой Балки

Ориентировочно в 11:40 российские войска обстреляли Антоновку.

В результате атаки 70-летняя женщина получила взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки, ноги и лица. Пострадавшую госпитализировали в среднем состоянии тяжести.

Кроме того, днем один мужчина пострадал в селе Широкая Балка – оккупанты направили в дом FPV-дрон.

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