Чотири людини поранені внаслідок ударів РФ по Херсону та області. ВIДЕО

Протягом 2 березня 2026 року російська армія атакувала Херсон населені пункти Херсонської області артилерійською, мінометною зброєю та дронами різного типу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру та Херсонську ОВА.

Так, за даними прокуратури, на Херсонщині через російські атаки зазнали поранень четверо людей.

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Удари по Херсону

Так, зазначається, що російські військові і самого ранку вкрили вогнем центральну частину Херсона.

Ворог прицільно вдарив по багатоповерхівці. Внаслідок прямого влучання пошкоджено квартири, одна з яких зазнала серйозних руйнувань. Також понівечено припарковану поруч автівку.

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Орієнтовно об 11:00 російські військові обстріляли з артилерії приватний сектор у Корабельному районі Херсона.

Внаслідок "прильотів" пошкоджено щонайменше три житлові будинки. В оселях вибито шибки та потрощено фасади.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

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Близько 11:20 російські загарбники вчергове атакували Корабельний район Херсона.

Внаслідок ворожого удару по житловому будинку 47-річна жінка дістала вибухову травму та контузію. Постраждалій надали меддопомогу та призначили амбулаторне лікування.

Орієнтовно о 15:00 російські окупанти вдарили по середмістю Херсона.

Під ворожий удар потрапила 54-річна жінка. Попередньо, вона дістала вибухову травму. Бригада "швидкої" доставила постраждалу до лікарні у середньому стані тяжкості.

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Обстріл Антонівки та Широкої Балки

Орієнтовно об 11:40 російські війська обстріляли Антонівку.

Внаслідок атаки 70-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини, ноги та обличчя. Постраждалу шпиталізували у середньому стані тяжкості.

Крім того, вдень один чоловік постраждав у селі Широка Балка – окупанти спрямували у будинок FPV-дрон.

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