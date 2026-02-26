Минулої доби окупанти обстріляли 28 населених пунктів Херсонщини: 5 людей поранено

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Білозерка, Ромашкове, Молодіжне, Велетенське, Комишани, Антонівка, Придніпровське, Дніпровське, Кізомис, Садове, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Берислав, Новорайськ, Гаврилівка, Бургунка, Веселе, Качкарівка, Козацьке, Микільське, Новотягинка, Саблуківка, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 10 приватних будинків.Також окупанти понівечили газогін, складське приміщення та приватні автомобілі.



Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

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