За минувшие сутки оккупанты обстреляли 28 населенных пунктов Херсонщины: 5 человек ранены

За минувшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Атакованные населенные пункты

За минувшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Белозерка, Ромашково, Молодежное, Велетенское, Камышаны, Антоновка, Приднепровское, Днепровское, Кизомыс, Садовое, Станислав, Софиевка, Александровка, Берислав, Новорайск, Гавриловка, Бургунка, Веселое, Качкаровка, Козацкое, Никольское, Новотягинка, Саблуковка, Токаревка, Тягинка и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты испортили газопровод, складское помещение и частные автомобили.



Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Херсоне один человек погиб, еще 9 получили травмы, среди них 7 коммунальщиков