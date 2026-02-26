За минувшие сутки оккупанты обстреляли 28 населенных пунктов Херсонщины: 5 человек ранены
За минувшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Атакованные населенные пункты
За минувшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Белозерка, Ромашково, Молодежное, Велетенское, Камышаны, Антоновка, Приднепровское, Днепровское, Кизомыс, Садовое, Станислав, Софиевка, Александровка, Берислав, Новорайск, Гавриловка, Бургунка, Веселое, Качкаровка, Козацкое, Никольское, Новотягинка, Саблуковка, Токаревка, Тягинка и город Херсон.
Куда били россияне?
Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты испортили газопровод, складское помещение и частные автомобили.
Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.
