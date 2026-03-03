РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Фото Потери Украины
3 134 4

Херсонский патрульный Андрей Анцибор погиб в результате дронной атаки РФ. ФОТО

Утром 3 марта вражеский БПЛА оборвал жизнь херсонского патрульного Андрея Анцибора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что о нем известно?

Как отмечается, Андрей вступил в ряды полиции в Херсоне в 2016 году. Коллеги вспоминают его как чуткого и общительного. Сильного и искреннего. Он был верен присяге, справедлив, с глубоким чувством долга.

У Андрея остались жена, 12-летний сын и 7-летняя дочь.

"Навсегда - 39. Навсегда - в сердцах. Навсегда - в строю", - добавили в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спас четырех побратимов: на фронте погиб военный, фотограф и кинооператор Вадим Тихоновский. ФОТО

Андрей Анцибор

Автор: 

Нацполиция (16969) Херсон (3328) потери (4672) дроны (7309) Херсонская область (5721) Херсонский район (892)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Царство небесне Співчуття рідним і близьким
показать весь комментарий
03.03.2026 13:01 Ответить
Вічна пам'ять Герою!
показать весь комментарий
03.03.2026 14:15 Ответить
життєвий шлях кожного мусорка...
показать весь комментарий
04.03.2026 17:38 Ответить
 
 