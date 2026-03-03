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Херсонский патрульный Андрей Анцибор погиб в результате дронной атаки РФ. ФОТО
Утром 3 марта вражеский БПЛА оборвал жизнь херсонского патрульного Андрея Анцибора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции области.
Что о нем известно?
Как отмечается, Андрей вступил в ряды полиции в Херсоне в 2016 году. Коллеги вспоминают его как чуткого и общительного. Сильного и искреннего. Он был верен присяге, справедлив, с глубоким чувством долга.
У Андрея остались жена, 12-летний сын и 7-летняя дочь.
"Навсегда - 39. Навсегда - в сердцах. Навсегда - в строю", - добавили в полиции.
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Василь Казімко
показать весь комментарий03.03.2026 13:01 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Василь Васько #582549
показать весь комментарий03.03.2026 14:15 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Scander Bek
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