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Новини Фото Втрати України
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Херсонський патрульний Андрій Анцибор загинув внаслідок дронової атаки РФ. ФОТО

Зранку 3 березня ворожий БпЛА обірвав життя херсонського патрульного Андрія Анцибора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції області.

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Що про нього відомо?

Як зазначається, Андрій приєднався до лав поліції в Херсоні 2016 року. Колеги згадують його як чуйного й товариського. Сильного та щирого. Він був вірний присязі, справедливий, з глибоким відчуттям обов'язку.

В Андрія залишилися дружина, 12-річний син та 7-річна донька.

"Назавжди 39. Назавжди в серцях. Назавжди в строю", - додали в поліції.

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Андрій Анцибор

Автор: 

Нацполіція (15747) Херсон (3876) втрати (4691) дрони (8372) Херсонська область (6709) Херсонський район (905)
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03.03.2026 13:01 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!
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03.03.2026 14:15 Відповісти
життєвий шлях кожного мусорка...
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04.03.2026 17:38 Відповісти
 
 