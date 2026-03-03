Херсонський патрульний Андрій Анцибор загинув внаслідок дронової атаки РФ. ФОТО

Зранку 3 березня ворожий БпЛА обірвав життя херсонського патрульного Андрія Анцибора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції області.

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Що про нього відомо?

Як зазначається, Андрій приєднався до лав поліції в Херсоні 2016 року. Колеги згадують його як чуйного й товариського. Сильного та щирого. Він був вірний присязі, справедливий, з глибоким відчуттям обов'язку.

В Андрія залишилися дружина, 12-річний син та 7-річна донька.

"Назавжди 39. Назавжди в серцях. Назавжди в строю", - додали в поліції.

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