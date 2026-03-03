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Херсонський патрульний Андрій Анцибор загинув внаслідок дронової атаки РФ. ФОТО
Зранку 3 березня ворожий БпЛА обірвав життя херсонського патрульного Андрія Анцибора.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції області.
Що про нього відомо?
Як зазначається, Андрій приєднався до лав поліції в Херсоні 2016 року. Колеги згадують його як чуйного й товариського. Сильного та щирого. Він був вірний присязі, справедливий, з глибоким відчуттям обов'язку.
В Андрія залишилися дружина, 12-річний син та 7-річна донька.
"Назавжди 39. Назавжди в серцях. Назавжди в строю", - додали в поліції.
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Василь Казімко
показати весь коментар03.03.2026 13:01 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
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