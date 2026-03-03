РФ атакувала Херсонщину дронами та артилерією: загинув поліцейський, ще 8 людей поранені. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 3 березня російські війська масовано атакували населені пункти Херсонської області артилерією та безпілотниками. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще вісім отримали поранення, серед них – співробітники поліції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру та Херсонську ОВА.
"За даними слідства, протягом 03 березня 2026 року ворожа армія атакувала населені пункти області артилерією, зокрема реактивною, мінометною зброєю, та дронами різного типу.
Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, ще вісім – травмувалися", - ідеться в повідомленні.
Удари по Херсону
- Близько 05:00 ранку через влучання ударного БпЛА поблизу службового автомобіля загинув співробітник поліції, ще один – отримав поранення.
- Всі атаки на мирних жителів, що тривали протягом дня, також відбувалися за допомогою різного типу БпЛА: у Херсоні дістали поранень три жінки та троє чоловіків,
Дар'ївка
- Ще одна жінка постраждала у Дар’ївці.
Руйнування
- Також пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.
- Близько 17.00 ворог вчергове скинув вибухівку з безпілотника на територію одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради. Пошкоджено будівлю, зруйновано стіну, вибито понад 10 вікон.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль