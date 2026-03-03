РФ атакувала Херсонщину дронами та артилерією: загинув поліцейський, ще 8 людей поранені. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 3 березня російські війська масовано атакували населені пункти Херсонської області артилерією та безпілотниками. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще вісім отримали поранення, серед них – співробітники поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру та Херсонську ОВА.

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"За даними слідства, протягом 03 березня 2026 року ворожа армія атакувала населені пункти області артилерією, зокрема реактивною, мінометною зброєю, та дронами різного типу.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, ще вісім – травмувалися", - ідеться в повідомленні.

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Удари по Херсону

Близько 05:00 ранку через влучання ударного БпЛА поблизу службового автомобіля загинув співробітник поліції, ще один – отримав поранення.

Всі атаки на мирних жителів, що тривали протягом дня, також відбувалися за допомогою різного типу БпЛА: у Херсоні дістали поранень три жінки та троє чоловіків,

Дар'ївка

Ще одна жінка постраждала у Дар’ївці.

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Руйнування

Також пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт.

Близько 17.00 ворог вчергове скинув вибухівку з безпілотника на територію одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради. Пошкоджено будівлю, зруйновано стіну, вибито понад 10 вікон.

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