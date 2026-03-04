Окупанти обстріляли 32 населених пунктів Херсонщини: 15 людей дістали поранення, з них - 2 дитини

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Кізомис, Комишани, Білозерка, Велетенське, Чорнобаївка, Дніпровське, Молодіжне, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Дар'ївка, Берислав, Золота Балка, Качкарівка, Дудчани, Новорайськ, Бургунка, Веселе, Дар'ївка, Зміївка, Іванівка, Микільське, Михайлівка, Монастирське, Ольгівка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 7 приватних будинків.Також окупанти понівечили будівлю комунального підприємства та приватні автомобілі.

Через російську агресію 15 людей дістали поранення, з них - 2 дитини.

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