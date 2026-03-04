Доба на Донеччині: внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, 5 поранено. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 4 березня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Добропіллі поранено людину, пошкоджено автівку. У Новотроїцькому і Торецькому Шахівської громади пошкоджено по 2 будинки.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено будинок, у Малинівці — 9 будинків, у Райгородку — інфраструктуру. У Слов'янську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 63 приватні будинки. У Біленькому Краматорської громади пошкоджено автівку. У Шостаківці Новодонецької громади пошкоджено приватний будинок і господарчу споруду. У Дружківці поранено людину і пошкоджено інфраструктурний об'єкт; в Олексієво-Дружківці поранено людину.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 444 людини, у тому числі 77 дітей.







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