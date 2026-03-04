Российские захватчики оборвали жизнь еще двух жителей Херсона.

Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Сегодня, в результате российского обстрела, ранения, несовместимые с жизнью, получили 76-летняя женщина и 35-летний мужчина.

Читайте: Разоблачены супруги, которые корректировали атаки врага по Херсону и призывали к захвату города. ФОТОрепортаж