Российские захватчики оборвали жизнь еще двух жителей Херсона

Ранения, несовместимые с жизнью, получили женщина и мужчина

Российские захватчики оборвали жизнь еще двух жителей Херсона.

Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Сегодня, в результате российского обстрела, ранения, несовместимые с жизнью, получили 76-летняя женщина и 35-летний мужчина.

армия РФ (10514) обстрел (15156) Херсон (1527) Херсонская область (2692) Херсонский район (732)
