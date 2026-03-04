278 0
Российские захватчики оборвали жизнь еще двух жителей Херсона
Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Сегодня, в результате российского обстрела, ранения, несовместимые с жизнью, получили 76-летняя женщина и 35-летний мужчина.
