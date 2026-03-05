Один человек погиб и четверо ранены вследствие российских обстрелов Херсона. ВИДЕО
В течение дня 5 марта российские войска наносили удары по Херсону, вследствие чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу ОВА Александра Прокудина и телеграмм-канал Херсонской ОВА.
Удары по центральной части города
- Ориентировочно в 09:15 российские оккупанты атаковали с БПЛА центральную часть Херсона.
Враг сбросил взрывчатку с дрона на 67-летнего мужчину, который находился на улице. Он получил взрывную травму и осколочное ранение ноги. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу в среднем состоянии тяжести.
Позже стало известно, что из-за утреннего российского обстрела центральной части Херсона погиб пожилой мужчина.
"79-летний херсонец получил смертельные ранения в собственном доме, который обстреляли оккупационные войска. Мои соболезнования родным и близким убитого", - написал глава ОВА.
- Ориентировочно в 10:30 российские захватчики атаковали с БПЛА гражданский транспорт в центре Херсона.
Вследствие сброса взрывчатки с дрона сгорели три автомобиля, еще один - поврежден.
На место очередного вражеского удара оперативно прибыли спасатели, которые ликвидировали пожары.
В ОВА добавили, что вследствие атаки российского БПЛА в центре Херсона пострадала женщина. У 70-летней женщины, которая самостоятельно обратилась к медикам, диагностировали взрывную травму и контузию. Пострадавшей оказывают необходимую помощь.
Также позже в больницу обратилась еще одна женщина, которая накануне пострадала вследствие атаки российского дрона в центральной части Херсона.
У 56-летней херсонки диагностировали минно-взрывную травму и акубаротравму. Сейчас медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.
Корабельный район
- Около 14:10 россияне обстреляли Корабельный район Херсона.
Вследствие атаки ранения получил 79-летний мужчина. Он получил минно-взрывную травму, а также потерял часть нижней конечности. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь.
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