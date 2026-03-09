Окупанти обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини: 6 людей дістали поранення. ВIДЕО

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Новодмитрівка, Білозерка, Золота Балка, Українка, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Антонівка, Веселе, Вірівка, Інженерне, Миколаївка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Придніпровське, Садове, Токарівка, Шевченківка, Біла Криниця, Нововоронцовка, Козацьке, Львове, Микільське та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 приватних будинків.Також окупанти понівечили господарські споруди, вантажівку та приватний автомобіль.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Обстріл Херсона

Російські військові знищили ще один житловий будинок у Корабельному районі Херсона. Близько 13:00 окупанти прицільно вдарили по оселі, через що там виникла пожежа.

Займання ліквідували працівники ДСНС, які оперативно прибули на місце "прильоту". У будинку ніхто не проживав, тож внаслідок цієї атаки люди не постраждали.

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