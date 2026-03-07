Одна людина загинула і п’ятеро поранені внаслідок ударів РФ по Херсонщині

Сьогодні, 7 березня 2026 року, армія РФ вкотре застосовувала для атак населених пунктів Херсонської області артилерію та різного типу дрони, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як зазначається, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії загинула одна людина та п’ятеро дістали поранень.

Удари по Херсону

Так, вранці окупанти вдарили по Херсону – травми, несумісні з життям, дістала 54-річна жінка.

Також читайте: Високий ризик мін та дронів: аграріїв Херсонщини просять не сіяти у прибережній зоні Дніпра

Крім того, в обласному центрі впродовж дня від російських дронів зазнали поранень дві жінки та один чоловік. Ще один чоловік постраждав від ворожої артилерії.

Обстріл Степанівки

Також від наслідків артилерійської атаки є поранений у Степанівці.

Дивіться: Одна людина загинула і четверо поранені внаслідок ударів РФ по Херсонщині. ВIДЕО

Пошкодження

Унаслідок обстрілів пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, будівлі лікарень, дошкільний навчальний заклад, господарчі споруди, автотранспорт.