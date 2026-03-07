Одна людина загинула і п’ятеро поранені внаслідок ударів РФ по Херсонщині
Сьогодні, 7 березня 2026 року, армія РФ вкотре застосовувала для атак населених пунктів Херсонської області артилерію та різного типу дрони, унаслідок чого є загибла та поранені.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії загинула одна людина та п’ятеро дістали поранень.
Удари по Херсону
Так, вранці окупанти вдарили по Херсону – травми, несумісні з життям, дістала 54-річна жінка.
Крім того, в обласному центрі впродовж дня від російських дронів зазнали поранень дві жінки та один чоловік. Ще один чоловік постраждав від ворожої артилерії.
Обстріл Степанівки
Також від наслідків артилерійської атаки є поранений у Степанівці.
Пошкодження
Унаслідок обстрілів пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, будівлі лікарень, дошкільний навчальний заклад, господарчі споруди, автотранспорт.
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