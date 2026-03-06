Одна людина загинула і четверо поранені внаслідок ударів РФ по Херсонщині. ВIДЕО

Сьогодні, 6 березня 2026 року, російська армія продовжувала атаки на населені пункти Херсонської області за допомогою артилерії та БпЛА, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Херсонської обласної прокуратури та інформацію Херсонської ОВА.

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Інгулець

Так, вранці окупанти здійснили артилерійський обстріл села Інгулець – травми, несумісні з життям, дістав 81-річний чоловік.

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Комишани

Близько 07:30 росіяни атакували з БпЛА Комишани. Окупанти скинули вибухівку з дрона на 51-річну жінку, яка йшла вулицею. Вона дістала вибухову травму та струс головного мозку. Постраждалу шпиталізували.

Херсон

Орієнтовно о 09:15 російські окупанти обстріляли один із закладів охорони здоровʼя у Херсоні.

Унаслідок атаки 41-річний медбрат дістав вибухову травму та контузію. Постраждалого шпиталізували.

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Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу через ранковий російський удар по лікарні у Херсоні. За медичною допомогою звернулась 56-річна медсестра, яка дістала вибухову травму, контузією та струс головного мозку. Потерпілу шпиталізували.

Близько 13:00 російські загарбники атакували з БпЛА Центральний район Херсона.

Ворог спрямував дрон по припаркованих автівках. Унаслідок влучання згоріли чотири транспортні засоби. Пожежу, що виникла на місці, оперативно ліквідували працівники ДСНС.

Зазначається, що інформації про постраждалих не надходило.

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Зеленівка

Орієнтовно о 16:20 росіяни атакували з БпЛА житловий будинок у Зеленівці.

У власній оселі 80-річна жінка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада швидкої надала постраждалій медичну допомогу на місці.

Пошкодження

Зазначається, що обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, будівлю лікарні, автотранспорт.