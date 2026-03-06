Один человек погиб и четверо ранены вследствие ударов РФ по Херсонщине. ВИДЕО
Сегодня, 6 марта 2026 года, российская армия продолжала атаки на населенные пункты Херсонской области с помощью артиллерии и БПЛА, вследствие чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Херсонской областной прокуратуры и информацию Херсонской ОВА.
Ингулец
В частности, утром оккупанты осуществили артиллерийский обстрел села Ингулец – травмы, несовместимые с жизнью, получил 81-летний мужчина.
Комышаны
Около 07:30 россияне атаковали с БПЛА Комышаны. Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 51-летнюю женщину, которая шла по улице. Она получила взрывную травму и сотрясение головного мозга. Пострадавшую госпитализировали.
Херсон
Ориентировочно в 09:15 российские оккупанты обстреляли одно из учреждений здравоохранения в Херсоне.
Вследствие атаки 41-летний медбрат получил взрывную травму и контузию. Пострадавший был госпитализирован.
Позже стало известно еще об одном пострадавшем вследствие утреннего российского удара по больнице в Херсоне. За медицинской помощью обратилась 56-летняя медсестра, получившая взрывную травму, контузию и сотрясение головного мозга. Пострадавшую госпитализировали.
Около 13:00 российские захватчики атаковали с БПЛА Центральный район Херсона.
Враг направил дрон по припаркованным автомобилям. Вследствие попадания сгорели четыре транспортных средства. Пожар, возникший на месте, оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.
Отмечается, что информации о пострадавших не поступало.
Зеленовка
Ориентировочно в 16:20 россияне атаковали с БПЛА жилой дом в Зеленовке.
В собственном доме 80-летняя женщина получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Бригада скорой помощи оказала пострадавшей медицинскую помощь на месте.
Повреждения
Отмечается, что обстрелами повреждены частные и многоквартирные дома, здание больницы, автотранспорт.
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