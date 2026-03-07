Один человек погиб и пятеро ранены вследствие ударов РФ по Херсонщине
Сегодня, 7 марта 2026 года, армия РФ в очередной раз применила для атак населенных пунктов Херсонщины артиллерию и различные типы дронов, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, по состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии погиб один человек и пятеро получили ранения.
Удары по Херсону
В частности, утром оккупанты нанесли удар по Херсону – травмы, несовместимые с жизнью, получила 54-летняя женщина.
Кроме того, в областном центре в течение дня от российских дронов получили ранения две женщины и один мужчина. Еще один мужчина пострадал от вражеской артиллерии.
Обстрел Степановки
Также вследствие артиллерийской атаки есть раненый в Степановке.
Повреждения
Вследствие обстрелов повреждены частные и многоквартирные дома, здания больниц, дошкольное учебное заведение, хозяйственные постройки, автотранспорт.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль