Один человек погиб и пятеро ранены вследствие ударов РФ по Херсонщине

Сегодня, 7 марта 2026 года, армия РФ в очередной раз применила для атак населенных пунктов Херсонщины артиллерию и различные типы дронов, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Как отмечается, по состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии погиб один человек и пятеро получили ранения.

Удары по Херсону

В частности, утром оккупанты нанесли удар по Херсону – травмы, несовместимые с жизнью, получила 54-летняя женщина.

Кроме того, в областном центре в течение дня от российских дронов получили ранения две женщины и один мужчина. Еще один мужчина пострадал от вражеской артиллерии.

Обстрел Степановки

Также вследствие артиллерийской атаки есть раненый в Степановке.

Повреждения

Вследствие обстрелов повреждены частные и многоквартирные дома, здания больниц, дошкольное учебное заведение, хозяйственные постройки, автотранспорт.