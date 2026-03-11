У Києві матір засудили до 11 років за створення порнографії за участі власних доньок
Ювенальні прокурори Солом’янської окружної прокуратури міста Києва у суді довели вину двох жінок у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії, а також у примушуванні малолітніх дітей до участі у створенні протиправного контенту.
Як інформує Цензор.НЕТ, матір двох дівчат, яким на той момент було 8 та 10 років знімала вдома фото- та відеоматеріали порнографічного характеру задля заробітку та розповсюджували через Інтернет.
Подробиці
Згодом їй у цьому допомагала її неповнолітня кума. У суді жінки свою вину визнали.
Матір дівчат засуджено до 11 років позбавлення волі, іншій обвинуваченій, яка на той момент була неповнолітньою призначено 5 років позбавлення волі та звільнено від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком 2 роки. Дітей у матері вилучено.
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