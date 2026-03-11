УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12573 відвідувача онлайн
Новини Розповсюдження порнографії
3 291 5

У Києві матір засудили до 11 років за створення порнографії за участі власних доньок

У Києві матір засудили до 11 років за створення порнографії

Ювенальні прокурори Солом’янської окружної прокуратури міста Києва у суді довели вину двох жінок у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії, а також у примушуванні малолітніх дітей до участі у створенні протиправного контенту.

Як інформує Цензор.НЕТ, матір двох дівчат, яким на той момент було 8 та 10 років знімала вдома фото- та відеоматеріали порнографічного характеру задля заробітку та розповсюджували через Інтернет.

Подробиці

Згодом їй у цьому допомагала її неповнолітня кума. У суді жінки свою вину визнали.

Матір дівчат засуджено до 11 років позбавлення волі, іншій обвинуваченій, яка на той момент була неповнолітньою призначено 5 років позбавлення волі та звільнено від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком 2 роки. Дітей у матері вилучено.

Читайте: Смертельні ДТП з дітьми: на Київщині, Вінниччині та Кіровоградщині винесено вироки. ФОТОрепортаж

Автор: 

діти (5593) Київ (20916) порнографія (145) Офіс Генпрокурора (3934)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ХВОРІ ВИРОДКИ!!!!
показати весь коментар
11.03.2026 13:49 Відповісти
Долбаная жуть.
показати весь коментар
11.03.2026 13:51 Відповісти
Це ж як треба любити гроші?!
показати весь коментар
11.03.2026 13:54 Відповісти
Охреніти...
показати весь коментар
11.03.2026 14:19 Відповісти
ось, а всі про епштейна волають
а ці рідних дітей ...
показати весь коментар
11.03.2026 15:31 Відповісти
 
 